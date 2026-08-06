Incendio doloso a Rosarno, Falcomatà: ‘Solidarietà all’imprenditrice Rodi Morabito’

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà, esprimendo profonda indignazione e totale solidarietà nei confronti dell’imprenditrice di Rosarno, colpita dall’ennesimo incendio doloso che ha causato ingenti devastazioni nelle sue coltivazioni, questa volta per un danno stimato di circa 80 mila euro.

La notizia dell’ennesimo incendio ai terreni di Patrizia Rodi Morabito è stata divulgata dalla stessa imprenditrice rosarnese che in un messaggio sui social ha scritto:

“Apprendere da Patrizia dell’ennesimo attentato incendiario stringe il cuore – ha aggiunto Falcomatà – ma mostra anche la straordinaria dignità di una donna che non si piega di fronte a questi gesti. Tutta la Calabria onesta ha il dovere morale di stringersi attorno a lei, dimostrando che i balordi e i criminali sono una minoranza e non vinceranno mai sul lavoro pulito». Il consigliere regionale ha voluto anche rimarcare l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine, rivolgendo un plauso e un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il presidio costante sul territorio e per la prontezza con cui il personale è intervenuto per constatare il grave danno subito dalle coltivazioni. Per dare un seguito concreto alle parole di vicinanza e portare la vicenda nelle sedi istituzionali preposte, il consigliere ha promosso un’iniziativa immediata. Proprio su proposta di Falcomatà infatti, nella mattinata di venerdì 7 agosto, Patrizia Rodi Morabito sarà infatti audita dalla Commissione antindrangheta del Consiglio Regionale. «Portare la voce di Patrizia in Commissione antindrangheta — conclude Falcomatà — è un atto dovuto. Vogliamo accendere un faro su quanto sta accadendo a Rosarno e pretendere garanzie di sicurezza e tutela per chi sceglie di fare impresa nel rispetto delle regole. La Calabria sana non lascerà sola Patrizia”.