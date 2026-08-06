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Vibonese, il Ds Maglia: ‘Reggina e Nissa favorite, ma…’

"Sarà un campionato di Serie D soltanto per la denominazione"

06 Agosto 2026 - 09:47 | Redazione

Pallone serie D calciatore

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo pubblicato l’ultimo acquisto in ordine di tempo della Vibonese, impegnata nella costruzione di una buona squadra. Merito del suo Ds Maglia che a Vibosport.it ha parlato anche delle favorite per la vittoria del campionato: “Sarà un campionato di Serie D soltanto per la denominazione, perché ci saranno squadre blasonate e società costruite per vincere o per migliorare il rendimento della passata stagione. In prima fila, secondo il diesse rossoblù, ci saranno Reggina e Nissa. La Nissa ha confermato gran parte della struttura precedente e ha aggiunto calciatori importanti. La Reggina parte inevitabilmente con i favori del pronostico. Dietro di loro, però, ci saranno altre piazze prestigiose e sicuramente emergerà anche qualche sorpresa.

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Il Trapani, per storia e blasone, non può che provare a essere competitivo. Ci sarà una lotta serrata nelle zone alte della classifica. Reggina e Nissa possono essere considerate le principali favorite, ma i pronostici dovranno essere confermati sul terreno di gioco. Il campo resta sempre il giudice definitivo

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RegginaReggio Calabria Calcio
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