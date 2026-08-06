Vibonese, il Ds Maglia: ‘Reggina e Nissa favorite, ma…’

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo pubblicato l’ultimo acquisto in ordine di tempo della Vibonese, impegnata nella costruzione di una buona squadra. Merito del suo Ds Maglia che a Vibosport.it ha parlato anche delle favorite per la vittoria del campionato: “Sarà un campionato di Serie D soltanto per la denominazione, perché ci saranno squadre blasonate e società costruite per vincere o per migliorare il rendimento della passata stagione. In prima fila, secondo il diesse rossoblù, ci saranno Reggina e Nissa. La Nissa ha confermato gran parte della struttura precedente e ha aggiunto calciatori importanti. La Reggina parte inevitabilmente con i favori del pronostico. Dietro di loro, però, ci saranno altre piazze prestigiose e sicuramente emergerà anche qualche sorpresa.

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Il Trapani, per storia e blasone, non può che provare a essere competitivo. Ci sarà una lotta serrata nelle zone alte della classifica. Reggina e Nissa possono essere considerate le principali favorite, ma i pronostici dovranno essere confermati sul terreno di gioco. Il campo resta sempre il giudice definitivo