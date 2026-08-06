Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si tinge d’azzurro: il Trofeo Mondiale dell’Italvolley accanto ai Bronzi di Riace

Reggio Calabria si prepara a vivere un agosto all’insegna della grande pallavolo internazionale e della valorizzazione del proprio patrimonio culturale.

Dal 10 al 27 agosto, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà il Trofeo dell’Italvolley, simbolo del titolo di Campione del Mondo conquistato dalla Nazionale italiana maschile. Il prestigioso trofeo sarà esposto in un contesto di straordinario valore storico e artistico, accanto ai celebri Bronzi di Riace, offrendo ai cittadini e ai numerosi visitatori un’opportunità unica di ammirare da vicino uno dei simboli più importanti della pallavolo mondiale. L’iniziativa si inserisce nel programma della FIPAV Cup 2026 – Men Elite, l’evento internazionale che, a fine agosto, porterà al PalaCalafiore di Reggio Calabria tre grandi protagoniste della pallavolo mondiale: Italia, Germania e Cuba. L’esposizione del trofeo rappresenta un ideale incontro tra sport, cultura e identità territoriale, contribuendo a rafforzare il legame tra la città dello Stretto e un appuntamento destinato a richiamare appassionati e turisti da tutta Italia. La Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale di Reggio Calabria del presidente Domenico Panuccio invita tutti i cittadini, gli appassionati e i visitatori a cogliere questa straordinaria occasione per vivere da vicino le emozioni della Nazionale italiana, ammirando il trofeo mondiale in una delle cornici museali più prestigiose del mondo.

Un’iniziativa che anticipa il grande spettacolo della FIPAV Cup 2026 – Men Elite, con le due sfide in programma Italia-Germania il 26 agosto alle ore 21:00 e Germania-Cuba il giorno dopo alle ore 20:00, confermando Reggio Calabria come capitale della pallavolo internazionale e punto d’incontro tra eccellenza sportiva e patrimonio culturale.