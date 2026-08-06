Ferrovie della Calabria Srl, Mattiani: ‘Approvata la mozione sulla gestione dei beni regionali’

Nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale è stata approvata la mozione recante misure per la valorizzazione e la gestione dei beni immobili regionali affidati a Ferrovie della Calabria S.r.l..

Tra i Consiglieri Regionali proponenti Giuseppe Mattiani, particolarmente soddisfatto per il risultato raggiunto:

“Con la Mozione approvata dal Consiglio Regionale abbiamo impegnato la Giunta Regionale ad effettuare una serie di attività volte a risolvere delle problematiche che purtroppo incidono ancora sulla vita della Società Ferrovie della Calabria. In particolare, parte del patrimonio disponibile trasmesso in favore di Ferrovie della Calabria S.r.l. risulta non pienamente trascritto o in corso di regolarizzazione. Addirittura, l’ambito di applicazione della norma regolamentare estende impropriamente la condizione del preventivo riscontro della trascrizione anche agli attraversamenti relativi alle reti di pubblica utilità (es. infrastrutture elettriche, idriche, fognarie, di telecomunicazione), causando il blocco amministrativo di procedure poste a tutela del pubblico interesse. Difatti, le rilevate criticità incidono nei procedimenti amministrativi finalizzati all’adozione dei provvedimenti di concessione e alla stipulazione dei contratti di locazione sui beni immobili in questione, impedendone ogni forma di valorizzazione economica, sociale e turistica, così come previsto dalla normativa di settore, con grave danno per il patrimonio pubblico, per i cittadini e per le imprese locali”.