Fatti di Musica Estate 2026, arrivano Matthew Lee e Delia

Dopo una primavera di concerti e grandi opere moderne, tra cui La Divina Commedia Opera Musical, Notre Dame De Paris e Fortunata di Dio – la storia di Natuzza Evolo, prosegue la 40° stagione di eventi diretta da Ruggero Pegna con altri appuntamenti di Fatti di Musica Estate 2026, la sezione estiva dello storico Festival-Premio del Live d’Autore che presenta le me esclusive in alcune delle principali località turistiche della Calabria, interagendo con altri Festival, Enti, associazioni, secondo un format originale che tocca tutta la regione.

Con circa 2000 eventi e oltre tre milioni di spettatori in 40 edizioni, continuano i record di questo progetto che ha creato in Calabria un autentico modello di impresa culturale legata allo spettacolo dal vivo, portando quaggiù alcune delle più grandi stelle internazionali, da Sting ad Elton John, e tutti i più grandi autori italiani, premiati con il Riccio d’Argento dell’orafo crotonese Gerardo Sacco, il prestigioso riconoscimento assegnato ad alcuni dei migliori live d’autore di ogni stagione.

Confermati altri due eventi ad ingresso libero: il 14 agosto alle ore 22:00 nella splendida cornice del Lungomare di Melito Porto Salvo, accogliente centro turistico dello Ionio reggino, arriverà Matthew Lee con la sua travolgente rock’n’roll band. Il concerto del fenomeno mondiale del pianoforte fa parte degli eventi predisposti per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con la collaborazione del Comune di Melito Porto Salvo. Nel suo live, che ha toccato le più grandi platee internazionali, il virtuoso musicista non mancherà di stupire con il suo stile unico e i suoi numeri funambolici, saltando sugli ottantotto tasti del suo pianoforte a coda come un vero acrobata.

Questo il titolo del suo concerto, uno spettacolo che accompagna il pubblico in un entusiasmante viaggio attraverso un secolo di musica, raccontato con il linguaggio sonoro del rock’n’roll e il groove dinamico e travolgente che esprime attraverso un pianismo tecnicamente evoluto e vertiginoso.

Nel concerto tutti i suoi successi, a cominciare dall’ultimo Burning Hopes, un medley tra Burning Love di Elvis Presley e High Hopes dei Panic! At The Disco, un brano che trasporta lo spirito ribelle di Elvis nell’attualità rivestendola di sonorità contemporanee. Non mancheranno salti dal rock’n’roll alla musica classica, dalla musica d’autore a pezzi di virtuosismo estremo.

Il 16 agosto, sempre alle 22:00, l’appuntamento è con Delia a Melicucco, altro ridente comune reggino situato nella Piana di Gioia Tauro. Il concerto della ventiseienne cantautrice catanese è predisposto per il Comitato Feste Melicucco in occasione della storica Festa di San Rocco e si terrà nella grande Piazza Senatore Domenico Romano. Delia è certamente una delle principali protagoniste dell’estate musicale, in particolare con il brano Al mio paese ai vertici di tutte le classifiche, inciso insieme a Serena Brancale e Levante. Anche il suo, è un concerto imperdibile, sia per la straordinaria voce, sia per le musiche e l’allegria che riesce a trasmettere.

In soli dodici mesi Delia si è vista rivoluzionare la vita. Dopo il successo di critica ad X Factor, è arrivata la partecipazione a Sanremo nella serata delle cover con Serena Brancale, ancora il palco del Primo Maggio (con annessa polemica per aver cambiato il testo di Bella Ciao) e il clamoroso successo in trio, con un disco d’oro e una shitstorm. Nello splendido show-concerto confezionato da Isola degli Artisti, suo management ed etichetta specializzata nello scouting di giovani artisti, la cantautrice e pianista siciliana presenterà, insieme ad alcuni grandi successi rivisitati nel suo stile originalissimo, l’intero disco di inediti dal titolo Sicilia Bedda, un cocktail che va dal cantautorato al folk al pop.