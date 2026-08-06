Reggio, la ministra Bernini torna in città: doppia tappa tra Palazzo Alvaro e Mediterranea

La ministra dell’Università e della Ricerca torna in riva allo Stretto. Prima l’incontro con gli amministratori locali, poi la visita alla cittadella universitaria insieme al sindaco

Il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini sarà oggi, giovedì 6 agosto, a Reggio Calabria per una serie di incontri istituzionali.

La prima tappa è prevista alle ore 16.30 a Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana. Ad accogliere la ministra sarà il sindaco metropolitano e sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

All’incontro parteciperanno i componenti del Consiglio metropolitano, del Consiglio comunale e della Giunta. Un confronto tra il Governo e gli amministratori del territorio sui temi legati all’università, alla ricerca e alle prospettive di sviluppo della città.

Alle 18 la visita all’Università Mediterranea

Terminato l’appuntamento a Palazzo Alvaro, Bernini raggiungerà insieme al sindaco Cannizzaro la cittadella dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in via dell’Università 25.

La visita istituzionale all’Ateneo è fissata per le ore 18. Si tratta di un nuovo momento di confronto con la comunità accademica reggina e con i vertici dell’Università.

La presenza del ministro conferma l’attenzione verso la Mediterranea e verso i progetti avviati negli ultimi anni per rafforzare l’offerta formativa, i servizi agli studenti e la capacità dell’Ateneo di attrarre giovani anche da altre regioni e dai Paesi del Mediterraneo.

Bernini già a Reggio nel maggio 2025

Non è la prima volta che Anna Maria Bernini arriva a Reggio Calabria. La precedente visita istituzionale da ministro risale al 9 maggio 2025, quando partecipò alla presentazione del progetto del Campus del Mediterraneo nell’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea.

Il progetto, finanziato attraverso uno stanziamento ministeriale di quattro milioni di euro, prevede la realizzazione di residenze per studenti, spazi dedicati alla didattica, servizi e aree comuni nel complesso dei Padri Monfortani.

Durante quella giornata Bernini partecipò anche alla conferenza “La Calabria e Forza Italia, risultati e prospettive”, all’inaugurazione della mostra Io qui sottoscritto, testamenti di grandi italiani a Palazzo San Giorgio e alla Festa dell’Europa organizzata nel Palmarium di Palazzo Campanella.

Proprio alla Mediterranea la ministra aveva definito Reggio Calabria un ponte naturale verso il Mediterraneo, sottolineando il ruolo del nuovo campus nell’attrazione di studenti, ricercatori e docenti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Le altre presenze nell’area dello Stretto

Bernini era stata a Reggio Calabria anche il 24 settembre 2021, prima della nomina a ministro, per la convention nazionale di Azzurro Donna. All’epoca ricopriva il ruolo di vice coordinatrice nazionale di Forza Italia e partecipò all’iniziativa dedicata alla presenza femminile nella politica e nelle istituzioni.

Il 3 agosto 2025 aveva inoltre preso parte, a Villa San Giovanni, alla giornata conclusiva degli Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia. L’incontro aveva riunito ministri, parlamentari, amministratori e rappresentanti del mondo economico per discutere delle politiche destinate al Sud.

La visita di oggi rappresenta quindi un nuovo passaggio nel rapporto tra il ministro Bernini, l’Università Mediterranea e le istituzioni reggine. Gli incontri a Palazzo Alvaro e nella cittadella universitaria offriranno l’occasione per fare il punto sui progetti già avviati e sulle prossime iniziative dedicate all’Ateneo e al territorio.