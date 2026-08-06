Calciomercato Reggina: chi è Anton Andrei, in prova a Cantalupa

Da alcuni giorni è aggregato al gruppo in ritiro a Cantalupa, Anton Andrei, difensore classe 2003 seguito con attenzione dalla società amaranto.

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Il difensore è cresciuto nelle giovanili del Torino e lo scorso anno ha militato in C con la Triestina, prima ancora nella Pro Vercelli. Mister Marchionni lo sta osservando durante gli allenamenti e le amichevoli insieme al portiere Blazevic, classe 2007, anche lui attualmente in valutazione. Nelle comunicazioni di ieri, c’è stato evidentemente un doppio errore sull’anno di nascita di entrambi i calciatori. Infatti Anton Andrei è del 2003 e Blazevic del 2007. Ci scusiamo per la piccola confusione che si è creata.