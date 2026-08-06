City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calciomercato Reggina: chi è Anton Andrei, in prova a Cantalupa

L'organico dovrà essere ancora completato, ma sarà questione di qualche settimana

06 Agosto 2026 - 10:20 | Redazione

Reggina Cantalupa Anton Andrei

Da alcuni giorni è aggregato al gruppo in ritiro a Cantalupa, Anton Andrei, difensore classe 2003 seguito con attenzione dalla società amaranto.

Leggi anche

Il difensore è cresciuto nelle giovanili del Torino e lo scorso anno ha militato in C con la Triestina, prima ancora nella Pro Vercelli. Mister Marchionni lo sta osservando durante gli allenamenti e le amichevoli insieme al portiere Blazevic, classe 2007, anche lui attualmente in valutazione. Nelle comunicazioni di ieri, c’è stato evidentemente un doppio errore sull’anno di nascita di entrambi i calciatori. Infatti Anton Andrei è del 2003 e Blazevic del 2007. Ci scusiamo per la piccola confusione che si è creata.

Blazevic Reggina

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?