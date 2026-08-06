Oppido Mamertina, la solidarietà del PD a Margherita Mazzeo: ‘Sia fatta piena luce sull’accaduto’

“Esprimo, a nome mio e di tutta la Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, piena solidarietà e vicinanza alla consigliera comunale di Oppido Mamertina Margherita Mazzeo e alla sua famiglia per il grave episodio che l’ha coinvolta”.

Lo dichiara il segretario metropolitano del Pd, Giuseppe Panetta, dopo il danneggiamento dell’autovettura in uso alla famiglia della consigliera.

“Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano accertate rapidamente natura e responsabilità del gesto. Qualora venisse confermata la matrice intimidatoria, saremmo di fronte a un fatto particolarmente grave e inaccettabile. A Margherita Mazzeo – conclude Panetta – va il nostro sostegno, con l’auspicio che possa continuare a svolgere con serenità e determinazione il proprio impegno politico e istituzionale. Nessuna forma di pressione o intimidazione può trovare spazio nella vita democratica delle nostre comunità”.

La solidarietà dei Circoli PD della Piana di Gioia Tauro

“Le iscritte e gli iscritti del Partito Democratico della Piana di Gioia Tauro esprimono la loro solidarietà all’Avv.ta Margherita Mazzeo, consigliera comunale d’opposizione di Oppido Mamertina ed iscritta al Partito Democratico per il vile e grave atto intimidatorio subito. Il Partito Democratico della Piana di Gioia Tauro si stringe intorno alla propria iscritta e rappresentante, chiarendo ai vili autori che la consigliera Margherita Mazzeo non è sola, ma è sostenuta nella sua meritoria e puntuale opera in seno al Consiglio Comunale da tutte le donne e gli uomini del PD”. Queste le dichiarazioni nel comunicato stampa dei Circoli PD della Piana di Gioia Tauro.

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