Scilla ‘a bocca aperta’ per ‘Boardwalk’: il mega yacht da 450 mln e 117 metri – FOTO

Due eliporti, piscine, cinema, spa e persino un mini campo da golf. Ecco di chi è il gigantesco yacht avvistato ieri nelle acque davanti a Scilla

Una sagoma enorme, impossibile da confondere con le tante imbarcazioni che in questi giorni attraversano lo Stretto. Domenica 9 agosto il mega yacht Boardwalk è comparso davanti a Scilla, attirando immediatamente l’attenzione di chi stava trascorrendo la giornata sulla spiaggia della Costa Viola.

Bagnanti e turisti hanno immortalato il gigantesco yacht sullo sfondo di Scilla, tra curiosità e stupore per dimensioni decisamente fuori dall’ordinario.

Il ‘palazzo galleggiante’ ha sostato proprio davanti alla spiaggia con vista ‘castello Ruffo’ di Scilla.

Boardwalk, un gigante da 117 metri

I numeri spiegano perché la sua presenza non sia passata inosservata. Il Boardwalk è lungo 117 metri, è stato realizzato dal cantiere tedesco Lürssen e consegnato nel 2026. Con queste dimensioni rientra tra i più grandi yacht privati attualmente in navigazione. Il valore viene stimato attorno ai 450 milioni di dollari.

A bordo c’è praticamente tutto quello che si potrebbe immaginare in un resort di lusso. Il Boardwalk dispone infatti di due eliporti, piscine, cinema, spa, palestra e putting green, un piccolo spazio dedicato al golf. Non mancano beach club, aree relax e grandi spazi esterni distribuiti sui diversi ponti. Può ospitare fino a 14 persone, oltre a un equipaggio che arriva a 48 membri.

Chi è Tilman J. Fertitta

Il proprietario è Tilman J. Fertitta, miliardario texano e attuale ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Imprenditore nel settore della ristorazione, dell’ospitalità e dell’intrattenimento, Fertitta è anche proprietario degli Houston Rockets, franchigia della NBA acquistata nel 2017.

In questi mesi il Boardwalk non è però soltanto il suo yacht privato. Fertitta lo sta utilizzando per il “Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour”, viaggio lungo le coste italiane organizzato in occasione dei 250 anni dell’indipendenza americana e pensato per incontrare comunità, istituzioni e realtà economiche del territorio.

Il viaggio, finanziato personalmente dall’ambasciatore secondo quanto comunicato dall’Ambasciata Usa, coinvolge diverse località della penisola e punta a celebrare il rapporto tra Italia e Stati Uniti.

Il Boardwalk torna in Calabria

Quella di Scilla non è la prima apparizione del gigantesco yacht in Calabria. A fine giugno Fertitta aveva già fatto tappa a Vibo Marina, dove il Boardwalk era arrivato nell’ambito dello stesso tour diplomatico. In quella occasione era stato organizzato anche un incontro con rappresentanti istituzionali e del territorio.

Adesso il ritorno sulla costa calabrese, questa volta davanti a uno degli scenari più conosciuti dello Stretto.

Per qualche ora, così, il panorama di Scilla ha avuto un protagonista in più: davanti alla spiaggia e al Castello Ruffo è comparso un palazzo galleggiante da 117 metri. Una presenza che non poteva passare inosservata e che ha trasformato la giornata al mare di molti bagnanti in una caccia allo scatto del mega yacht da 450 milioni di dollari.

foto di Ezio Cairoli