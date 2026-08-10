Serie D: è il giorno dei calendari. Reggina, l’esordio meglio in casa o fuori?

Un altro passaggio significativo verso l’inizio della nuova stagione. Oggi, lunedì 10 agosto, alle 14.30 sarà diramato il calendario del prossimo campionato, appuntamento particolarmente atteso dalla Reggina e dai suoi tifosi. Dopo la composizione dei gironi, gli amaranto conosceranno finalmente il percorso che li accompagnerà in quel torneo che, purtroppo, si gioca per la quarta volta consecutiva La curiosità maggiore riguarda inevitabilmente la prima giornata: chi sarà la prima avversaria della Reggina e, soprattutto, l’esordio avverrà al Granillo oppure in trasferta?

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La squadra di Marchionni, ricordiamo, è ancora impegnata nel ritiro di Cantalupa, che si concluderà il 13 agosto con l’ultimo allenamento congiunto contro la Sanremese ma per qualche ora l’attenzione dei tifosi si sposta sul calendario. Conoscere date e avversarie permetterà di iniziare a scandire le tappe della nuova stagione, individuando subito gli appuntamenti più importanti e le trasferte più attese.

C’è curiosità soprattutto per il debutto. Nella passata stagione l’avvio lontano dal Granillo si trasformò subito in una brusca sorpresa con la sconfitta sul campo del Favara. Un precedente che i tifosi ricordano ancora bene. Alle 14.30, dunque, la Reggina conoscerà ufficialmente il proprio cammino. E da quel momento il conto alla rovescia verso il primo vero appuntamento della stagione entrerà definitivamente nel vivo.