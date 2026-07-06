Tajani a Reggio per la Conferenza degli addetti Scientifici, Spaziali e Agricoli. Cannizzaro: ‘Fatto storico’

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Reggio Calabria per presentare, insieme al sindaco Francesco Cannizzaro, la prossima Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli.

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Un appuntamento promosso dalla Farnesina che, dopo l’edizione 2025 svolta a Napoli, arriverà a Reggio Calabria. Al centro ci saranno tecnologie di frontiera, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, spazio, agroalimentare e start-up.

La Conferenza arriva in Calabria

La scelta di Reggio Calabria e della Calabria, spiega la Farnesina, è legata alla specializzazione degli atenei regionali nel campo delle nuove tecnologie. Dall’Università Mediterranea all’Università Magna Graecia, fino all’Università della Calabria, che ha contribuito alla stesura della Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale.

La Conferenza rappresenta uno degli appuntamenti principali della Farnesina per valorizzare la rete degli addetti scientifici nelle sedi diplomatiche italiane. Una rete considerata centrale per la diplomazia scientifica e per la cosiddetta “Diplomazia della Crescita”.

Il tema scelto per questa edizione sarà: “Dal laboratorio all’immissione sul mercato: le tecnologie di frontiera per la prosperità dell’Italia”.

Cannizzaro: “Un fatto storico per Reggio Calabria”

Nel corso della conferenza stampa, il sindaco Francesco Cannizzaro ha accolto Tajani sottolineando il valore politico e istituzionale della presenza del ministro in città.

“Benvenuto a Reggio Calabria. Sono particolarmente orgoglioso di svolgere la mia prima conferenza stampa in questo palazzo al fianco del ministro Tajani”, ha dichiarato Cannizzaro.

Per il sindaco, la scelta di Reggio Calabria rappresenta “un fatto storico” e “una delle iniziative più importanti del Paese”.

Cannizzaro ha ricordato anche il precedente del G7 dedicato al commercio, che aveva visto Reggio Calabria protagonista in un contesto internazionale. Da lì, secondo il sindaco, sono nati rapporti e occasioni di confronto importanti per il territorio.

Scienza, spazio e agroalimentare al centro

“Reggio sarà un palcoscenico internazionale”, ha detto Cannizzaro, evidenziando come la nuova geopolitica passi sempre di più da scienza, spazio e intelligenza artificiale.

Il sindaco ha poi collegato l’evento anche al mondo agricolo calabrese, ricordando il peso dell’export agroalimentare e le difficoltà legate ai cambiamenti climatici. Per Cannizzaro, la Conferenza potrà diventare anche un’occasione per affrontare temi concreti che riguardano imprese, agricoltori e territori interni.

Università e giovani, la sfida dell’attrattività

Ampio spazio anche al ruolo dell’università. Cannizzaro ha citato la Mediterranea di Reggio Calabria e il rapporto da rafforzare tra Comune e ateneo, anche attraverso un assessorato di collegamento.

Il sindaco ha parlato della necessità di valorizzare i giovani e convincerli a restare.

“Dobbiamo valorizzare i nostri talenti, soprattutto i giovani universitari”, ha spiegato Cannizzaro, collegando l’iniziativa internazionale alla costruzione di una città più attrattiva.

Nel quadro regionale, la Conferenza potrà coinvolgere anche figure di primo piano come il rettore dell’Unical Gianluigi Greco e il professor Roberto Furfaro, docente alla University of Arizona e originario della provincia di Reggio Calabria.

Reggio guarda al Mediterraneo

Per Cannizzaro, l’arrivo della Conferenza è un segnale forte: Reggio Calabria deve diventare “motore” di una nuova fase per la Calabria, dentro una strategia più ampia che guarda al Mediterraneo, all’innovazione e alla cooperazione internazionale.

“Credo che riusciremo a dimostrare al mondo che Reggio Calabria è pronta a essere conosciuta e a diventare una città attrattiva”, ha concluso il sindaco, ringraziando Tajani per la vicinanza alla città e alla Calabria.