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Reggio, Tajani in città per la Conferenza degli addetti Scientifici, Spaziali e Agricoli

La scelta della Calabria per ospitare questo appuntamento è legata all'elevata specializzazione dei suoi atenei nel campo delle nuove tecnologie

05 Luglio 2026 - 16:00 | di Redazione

Tajani Forza Italia

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, domani sarà a Reggio Calabria per intervenire, insieme al sindaco, Francesco Cannizzaro, alla conferenza stampa di presentazione della prossima Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, prevista nel capoluogo calabrese.

L’ultima Conferenza si è svolta a Napoli nel 2025.

Tecnologie di frontiera e start-up

L’edizione di quest’anno – riferisce la Farnesina in una nota – si focalizzerà sulle tecnologie di frontiera, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche, oltre che sullo spazio e l’agroalimentare, e includerà un segmento dedicato alle start-up.

La scelta della Calabria per ospitare questo appuntamento è legata all’elevata specializzazione dei suoi atenei nel campo delle nuove tecnologie: dall’Università Mediterranea all’Universita’ Magna Graecia, fino all’Universita’ della Calabria che ha contribuito alla stesura della Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale.

Diplomazia scientifica e Sud Italia

Protagonisti della prossima conferenza saranno i cinquanta addetti scientifici operanti nelle ambasciate italiane nel mondo, nelle rappresentanze presso gli organismi internazionali e nei consolati: 12 nelle Americhe, 5 in Africa, 10 in Asia, 20 in Europa e 3 nel Mediterraneo e Medio Oriente. La diplomazia scientifica e’ un pilastro dell’azione della Farnesina a sostegno della crescita: in questo contesto, sara’ valorizzato il potenziale dei territori del Sud Italia, con i loro investimenti in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Fonte: Agenzia_Nova

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