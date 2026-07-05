Incendio a Ecologia Oggi, la solidarietà del mondo confindustriale calabrese

In relazione al grave incendio che ha interessato il deposito di Ecologia Oggi a Cosenza, nell’area di Vaglio Lise, danneggiando diversi mezzi aziendali, Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro, Natale Mazzuca, vicepresidente nazionale di Confindustria, Giovan Battista Perciaccante, presidente di Confindustria Cosenza, Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia, Mario Spanò, presidente di Confindustria Crotone, Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, Roberto Rugna, presidente di Ance Calabria, Fortunato Rizzo, presidente del Comitato Piccola Industria Unindustria Calabria, Vincenzo Giovanni Squillacioti, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria Calabria, e gli organismi direttivi di Unindustria Calabria esprimono solidarietà e vicinanza all’azienda, al management e a tutti i lavoratori coinvolti.

Nel manifestare seria partecipazione per quanto accaduto, viene sottolineata la necessità che sull’episodio sia fatta piena chiarezza attraverso il lavoro degli organi competenti, anche alla luce del fatto che l’incendio ha provocato il danneggiamento di mezzi impiegati in un servizio essenziale per la collettività e che, secondo le prime informazioni riportate, non si registrano feriti.

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I firmatari ribadiscono infine che la tutela dell’attività d’impresa, della legalità e della sicurezza rappresenta una condizione imprescindibile per garantire continuità operativa, serenità ai lavoratori e fiducia nei territori.