Reggio, Cannizzaro su ‘Piazza Pulita’: ‘In 10 giorni 100 sanzionati, tolleranza zero’

"Anche due denunciati per conferimento di rifiuti speciali e addirittura un arrestato, un imbecille che è stato beccato e arrestato perché incendiava i rifiuti nella zona sud della città" così Cannizzaro

“Buongiorno, buona domenica, come vedete sono a Palazzo San Giorgio in attesa dell’arrivo dei consiglieri comunali che ho invitato stamattina per organizzare al meglio i lavori dell’insediamento del Consiglio Comunale di domani, però nel frattempo ne approfitto per fornirvi alcuni dati significativi”.

Inizia così il video sui canali social del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che prosegue:

“Con oggi sono esattamente dieci giorni dall’avvio del programma “Piazza Pulita” che mira a ripulire la città. Sapete quanti trasgressori in dieci giorni abbiamo beccato e sanzionato? Esattamente cento, esattamente cento trasgressori beccati e sanzionati, più due denunciati per conferimento di rifiuti speciali e addirittura un arrestato, un imbecille che è stato beccato e arrestato perché incendiava i rifiuti nella zona sud della città”.

Leggi anche

“Io credo che sono dati assolutamente significativi, consapevoli che ancora c’è moltissimo da fare, soprattutto sul potenziamento e sulla messa a regime della raccolta dei rifiuti che è molto lacunosa e ne siamo assolutamente consapevoli. Ma intanto mi premeva ribadire con forza il concetto da cui è partito tutto, tolleranza zero“.

Ecco il LINK per visualizzare il video di Francesco Cannizzaro.