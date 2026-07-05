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Giunta di Reggio, Nesci: ‘Squadra di alto profilo per cambiare la città’

"Un augurio particolare desidero rivolgerlo a Demetrio Marino, assessore di Fratelli d’Italia, chiamato a guidare deleghe strategiche e particolarmente impegnative", le parole di Nesci

05 Luglio 2026 - 10:11 | Comunicato

Denis Nesci

“Una squadra di altissimo profilo, che saprà dare le risposte che i cittadini attendono da troppo tempo e avviare una nuova stagione di rilancio per Reggio Calabria”.

Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, ha espresso le proprie congratulazioni al Sindaco Francesco Cannizzaro e alla nuova Giunta comunale, presentata questo pomeriggio.

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“Conosco la determinazione, la competenza e la capacità di visione del Sindaco Cannizzaro, che ha saputo costruire una squadra autorevole e qualificata. Sono certo che, sotto la sua guida, l’Amministrazione comunale saprà affrontare con serietà e concretezza le tante sfide che attendono Reggio Calabria, restituendo ai cittadini una città più efficiente, moderna e vicina ai loro bisogni.

Un augurio particolare desidero rivolgerlo a Demetrio Marino, assessore di Fratelli d’Italia, chiamato a guidare deleghe strategiche e particolarmente impegnative come Tributi, Patrimonio ed Edilizia scolastica. Sono certo che metterà al servizio della città la competenza, l’impegno e il senso delle istituzioni che lo hanno sempre contraddistinto.

A tutti gli assessori rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro. Il successo di questa squadra sarà il successo di tutta Reggio Calabria.”

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Francesco CannizzaroFratelli d'ItaliaReggio Calabria Politica
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