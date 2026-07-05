Turismo, Occhiuto: ‘Calabria regina in Italia nel primo semestre 2026, boom stranieri’

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che prosegue:

“Sono numeri che certificano un trend di crescita ormai strutturale e che premiano il lavoro svolto in questi anni per rendere la Calabria più connessa, accessibile, attrattiva e competitiva. Oggi la nostra regione è una destinazione sempre più riconosciuta e apprezzata, in Italia e all’estero. Con questi risultati la Calabria contribuisce in maniera significativa alla crescita del turismo nazionale e si conferma uno dei territori più dinamici dell’intero comparto turistico italiano. La sfida, adesso – conclude Occhiuto – è consolidare questo percorso e trasformare questi numeri in ancora più sviluppo e opportunità per la nostra terra”.