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Turismo, Occhiuto: ‘Calabria regina in Italia nel primo semestre 2026, boom stranieri’

"Oggi la nostra regione è una destinazione sempre più riconosciuta e apprezzata, in Italia e all’estero" così Occhiuto

05 Luglio 2026 - 16:06 | Comunicato Stampa

Roberto Occhiuto

“Negli ultimi anni il turismo in Calabria continua a crescere con numeri sempre più significativi e i dati diffusi oggi dal Viminale ci consegnano l’ennesima importante conferma”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che prosegue:

“Nel primo semestre del 2026 la Calabria è la regione italiana che registra il maggiore incremento degli arrivi turistici complessivi, con un +10,54%, ed è anche la prima per crescita dei visitatori stranieri, che aumentano del 23,19%“.

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“Sono numeri che certificano un trend di crescita ormai strutturale e che premiano il lavoro svolto in questi anni per rendere la Calabria più connessa, accessibile, attrattiva e competitiva. Oggi la nostra regione è una destinazione sempre più riconosciuta e apprezzata, in Italia e all’estero. Con questi risultati la Calabria contribuisce in maniera significativa alla crescita del turismo nazionale e si conferma uno dei territori più dinamici dell’intero comparto turistico italiano. La sfida, adesso – conclude Occhiuto – è consolidare questo percorso e trasformare questi numeri in ancora più sviluppo e opportunità per la nostra terra”.

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