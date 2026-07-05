Calabria, incontro di Casa Riformista: ‘Da 3 a 122 amministratori in poco più di un anno’ – FOTO

Primo incontro regionale di Casa Riformista – Italia Viva, nuova dirigenza e focus su sanità, lavoro e sviluppo. Renzi: "Noi decisivi per la vittoria"

Da appena 3 a 122 amministratori in poco più di un anno, distribuiti in tutte e cinque le province calabresi. È questo il dato politico emerso dal primo incontro regionale di Casa Riformista – Italia Viva Calabria, svoltosi ieri, 3 luglio, al Grand Hotel Lamezia, che ha segnato una nuova fase di crescita e organizzazione del movimento.

L’assemblea regionale ha nominato la nuova dirigenza: Emilio De Masi è il nuovo Presidente regionale, Giovanni Muraca Vicepresidente regionale, entrambi già consiglieri regionali, e Michele Laurenzano, già sindaco di Strongoli, Vice Coordinatore regionale. Presenti i coordinatori provinciali e cittadini, numerosi amministratori locali, giovani e donne provenienti da tutta la Calabria. Nelle prossime settimane sarà inoltre costituita la Cabina di Regia regionale con il compito di affiancare la dirigenza nella definizione delle priorità politiche e programmatiche del movimento.

L’intervento di Filomena Greco

Ad aprire i lavori è stata la Commissaria regionale Filomena Greco.

“Quello che sta accadendo in Calabria parla all’intero centrosinistra italiano. I riformisti fanno la differenza con le proposte e con le soluzioni e la nostra crescita, omogenea in tutte e cinque le province, dimostra che esiste un elettorato moderato che chiede serietà e riforme. In poco più di un anno siamo passati da una presenza praticamente inesistente a una rete di 122 amministratori e dal 4,5% ottenuto alle ultime elezioni regionali a una rappresentanza territoriale che oggi supera il 10% in Calabria. È la dimostrazione che esiste uno spazio politico importante per costruire un’alternativa seria e credibile”.

Greco ha inoltre sottolineato come la crescita del progetto trovi conferma anche nei risultati ottenuti sui territori.

“L’esperienza di Reggio Calabria ne è la dimostrazione: alle primarie della coalizione abbiamo ottenuto circa il 33% delle preferenze, eletto un consigliere comunale ed esprimiamo l’unico presidente di circoscrizione del centrosinistra espressione di Casa Riformista. Sono risultati che confermano la credibilità e il radicamento del nostro progetto”.

I temi al centro del confronto

Nel corso dei lavori sono stati affrontati i temi della sanità, delle aree interne, del lavoro, del welfare e dello sviluppo, che saranno approfonditi attraverso tavoli tecnici provinciali. Greco ha inoltre richiamato il valore dell’unità tra le forze del centrosinistra, ricordando il recente accoglimento del ricorso della minoranza consiliare sulla vicenda dei due sottosegretari della Giunta regionale: «Quando il centrosinistra è unito, i risultati arrivano».

In collegamento è intervenuto il presidente nazionale di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha definito l’esperienza calabrese un modello di crescita politica e organizzativa.

Matteo Renzi: “La Calabria dimostra che quando si lavora nei territori, i risultati arrivano”

“La Calabria – ha detto – dimostra che quando si lavora nei territori, coinvolgendo amministratori e costruendo una classe dirigente, i risultati arrivano. Ci sono milioni di italiani che oggi non si riconoscono più nell’offerta politica e cercano una casa seria, credibile e riformista. È a loro che vogliamo parlare: ai giovani, alle donne, al mondo delle imprese, delle professioni, del volontariato, agli amministratori e anche a chi, deluso da un certo modo di fare politica, ha smesso di votare o di partecipare. Quello che noi portiamo è decisivo per la vittoria“.

Renzi ha quindi rilanciato la battaglia per il ritorno delle preferenze nella legge elettorale, annunciando la mobilitazione dell’8 luglio, la partecipazione della delegazione calabrese alla festa nazionale del partito del 16 luglio a Roma e confermando il proprio ritorno in Calabria nel mese di settembre.

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A chiudere l’incontro è stata ancora Filomena Greco: