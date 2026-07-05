Turismo, l’assessore Calabrese: ‘Strategia vincente che ha aperto la Calabria al mondo’

Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese.

“Un ruolo determinante – sottolinea Calabrese- lo ha avuto l’intensa attività di promozione portata avanti sui principali mercati turistici attraverso una presenza qualificata nelle più importanti fiere di settore nazionali e internazionali. Abbiamo riportato la Calabria protagonista nei grandi appuntamenti del turismo mondiale, costruendo relazioni con tour operator, buyer, compagnie aeree, giornalisti e operatori del settore. Abbiamo presentato una Calabria autentica, accogliente e competitiva, capace di offrire esperienze uniche in ogni periodo dell’anno: dal mare ai parchi nazionali, dai percorsi della ciclovia ai cammini, dalla montagna ai borghi, dall’archeologia ai grandi eventi, fino alle straordinarie eccellenze agroalimentari. Accanto alla promozione, è stata decisiva la scelta del presidente Occhiuto di investire con coraggio sul sistema aeroportuale calabrese. Gli importanti accordi sottoscritti con le compagnie aeree, in particolare con i vettori low cost, insieme al potenziamento degli scali regionali, hanno reso la Calabria finalmente accessibile come non lo era mai stata prima. Oggi la nostra Regione è collegata con numerose città italiane ed europee e le sue bellezze sono entrate stabilmente nei circuiti turistici internazionali. Rendere una destinazione facilmente raggiungibile significa renderla competitiva, e i dati ci dicono che questa scelta è stata vincente. L’eccezionale incremento del 23,19% degli arrivi dall’estero è la dimostrazione più evidente dell’efficacia di questa strategia, supportati dalle politiche del Ministero del Turismo e del lavoro accurato e determinante di Enit. Sempre più visitatori scelgono la Calabria perché la conoscono, la raggiungono con facilità e scoprono una terra che offre autenticità, qualità dell’accoglienza e un patrimonio unico nel panorama italiano. Essere oggi la regione italiana con la maggiore crescita degli arrivi turistici rappresenta un motivo di orgoglio, ma soprattutto la conferma che gli investimenti in promozione, infrastrutture, accessibilità e qualità dell’offerta producono sviluppo, occupazione e nuove opportunità”.