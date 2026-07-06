Calciomercato: dalla serie C interessamenti per il giovane Girasole

Quando si parla di bilancio stagionale della Reggina, la prima cosa che viene in mente è: fallimento sportivo. Per il terzo anno consecutivo gli amaranto hanno mancato la promozione in Serie C, anche dentro un campionato apparso complessivamente abbastanza modesto.

Una delusione pesante, l’ennesima incompiuta per una piazza che sperava in un finale diverso. Ma, dentro un quadro generale negativo, è giusto anche riconoscere chi è riuscito comunque a mettersi in evidenza. E tra le poche note positive della stagione amaranto c’è certamente Rosario Girasole, difensore classe 2006. Giovane, ma già capace di mostrare personalità, sicurezza nel ruolo e continuità di rendimento.

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Per gran parte del campionato ha giocato al fianco del fratello Domenico, formando una coppia difensiva oltre che tutta in famiglia, anche solidissima. Rosario insieme alle grandi capacità messe in evidenza, ha confermato anche qualità interessanti in fase realizzativa, mettendo a segno due reti.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Secondo quanto riferito dai colleghi di Antenna Sud, sul giovane difensore della Reggina si sarebbero concentrate le attenzioni di diverse società. Tra queste ci sarebbe anche il Bari, club che avrebbe messo gli occhi sul profilo del classe 2006 amaranto. Un interesse che conferma la crescita del calciatore e il buon campionato disputato, nonostante il finale amaro vissuto dalla squadra.