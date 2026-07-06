Reggina, casting allenatore: Ciro Ginestra al momento in vantaggio

In casa Reggina continua l’attesa. Dopo la definizione dei primi tasselli societari, il tema più caldo resta quello legato alla scelta dell’allenatore per la prossima stagione. I contatti sarebbero diversi, ma alla fine la scelta cadrà su un solo profilo. Secondo quanto filtra dalla capitale, il casting sarebbe portato avanti direttamente da Claudio Lotito, deciso a valutare con attenzione ogni candidato prima di arrivare alla decisione definitiva.

Leggi anche

Reggina, Lotito valuta l’uomo prima del tecnico

Il massimo dirigente della Lazio, almeno da quanto trapela, non si starebbe limitando a un semplice confronto tecnico. L’obiettivo è quello di conoscere in maniera approfondita anche l’uomo, il carattere, il metodo di lavoro e la capacità di entrare subito dentro un progetto che non può permettersi passi falsi.

Per questo motivo i colloqui risultano approfonditi e le decisioni non immediate. I tifosi attendono novità, consapevoli che la scelta dell’allenatore rappresenta uno snodo fondamentale per costruire la nuova Reggina.

Ciro Ginestra tra i profili più attenzionati

Nell’elenco dei papabili starebbe prendendo quota Ciro Ginestra, nome già anticipato da CityNow nei giorni scorsi. Un allenatore preparato, reduce dall’esperienza con il Guidonia, e soprattutto un profilo ben conosciuto sia da Lotito che da Fabiani per i trascorsi alla Salernitana. Un dettaglio non secondario, in una fase in cui la fiducia personale può pesare quanto le valutazioni tecniche. Ginestra resta quindi tra i nomi da seguire con maggiore attenzione, anche se al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

“Usate sempre il condizionale”, è il suggerimento arrivato, perchè chi conosce Lotito riferisce che il rischio di sbagliare previsione è sempre dietro l’angolo. La sensazione è che questa potrebbe essere la settimana delle scelte, per le ufficializzazioni invece, difficile fare previsioni.