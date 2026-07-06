Reggina: è il momento di accelerare. Allenatore e calciatori in questa settimana

Inizia una nuova settimana e in casa Reggina, l’attesa è tutta per le prossime comunicazioni ufficiali. Dopo aver appreso i nomi degli uomini ai quali Claudio Lotito ha affidato il comparto amministrativo e dirigenziale, adesso si guarda al resto della costruzione societaria e sportiva.

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Il passaggio che si attende con maggiore curiosità, riguarda la guida tecnica. Per il ruolo di direttore sportivo il nome individuato è quello di Giancarlo Romairone, ma resta ancora da definire chi sarà l’allenatore chiamato a guidare la squadra nella prossima stagione.

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Reggina, Lotito porta avanti il casting

Secondo quanto filtra, il casting per la panchina viene seguito direttamente da Claudio Lotito. Solo al termine dei confronti in corso arriverà la decisione definitiva. Il tempo, però, stringe. La nuova stagione va programmata, il ritiro va organizzato e la squadra deve ancora prendere forma. Per questo motivo è possibile che già nel corso della settimana possano arrivare le comunicazioni in questo senso.

Una scelta centrale, perché da lì passeranno anche molte delle valutazioni sul mercato e sulla costruzione dell’organico.

Mercato e ritiro: giorni decisivi per la nuova Reggina

Restano da chiarire anche le posizioni dei calciatori. Non è ancora noto chi, tra quelli sotto contratto, rientrerà nei piani della nuova società e chi invece sarà destinato a lasciare. Da capire anche se alcuni giocatori che hanno concluso il rapporto con la Reggina potranno essere richiamati. In ogni caso, il lavoro da fare sarà importante. La squadra dovrà essere costruita quasi per intero e serviranno interventi numerosi per consegnare al nuovo tecnico un organico competitivo.

In parallelo si attendono notizie anche sul ritiro precampionato. Un altro tassello fondamentale per dare ordine alla programmazione e avviare concretamente la nuova fase amaranto.