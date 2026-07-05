Corriere dello Sport: ‘La Reggina sceglie i ruoli di comando della società’

Sulla pagine del Corriere dello Sport c’è ancora spazio per la Reggina. Organigramma e nomi per la conduzione tecnica: “Come un parto, anche la Reggina. Lotito ha scelto i ruoli di comando della società. Niente presidente, e’ stato nominato un amministratore unico, stessa formula che era stata scelta per la Salernitana. E’ diverso l’amministratore, si chiama Matteo Coinu, classe 1948. Tutti gli uomini del presidente, i più fidati della sua holding, fanno parte dell’operazione. La neonata società Reghium Srl detiene le quote della nuova Reggina, l’amministratore è Paolo Buzi, classe 1970. Da anni nel team Lotito. Reghium fa capo ad Omnia Service, societa’ della famiglia Lotito, l’amministratore è Luciano Corradi, ex amministratore unico della Salernitana.

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Il diesse si conosce da giorni, va solo ufficializzato: Giancarlo Romairone, classe 1970, era nella squadra mercato della Lazio guidata dal diesse della Lazio, Angelo Fabiani. Romairone ha un passato da attaccante. Nel 2006 l’inizio della carriera da dirigente: direttore generale della Pro Vercelli che nel 2012 ha conquistato la promozione in B dopo 64 anni. Poi Spezia, Carpi e Chievo. Anche il Bari dei De Laurentiis nel 2020.

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L’allenatore. Come un parto la scelta dell’allenatore. Lotito ha iniziato il suo tipico maxicasting da giorni, sta avvenendo a Roma. Il ritorno di Mimmo Toscano solo una suggestione, aspetta chiamate dalla C. In corsa resta Ciro Ginestra, 47 anni, era nella giovanili della Salernitana di Lotito. Ha chiuso col Guidonia. C’è stato un lungo summit con Mirko Cudini, 52 anni, ex Giugliano in C. Si è pensato a Cristiano Lucarelli, 50 anni, livornese doc, è in ballo per il Livorno in C. Era titubante, la morte di Protti l’avrebbe spinto a valutare il ritorno al Picchi. Lucarelli era entrato in corsa a Pistoia, ha vinto la Coppa Italia di D, ha perso la semifinale play-off dopo una cavalcata lampo. Nel casting c’era Gianluca Grassadonia, dovrebbe restare tecnico della Lazio Women. Ha fatto prima il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, a presentare ieri la squadra degli assessori. Lotito conta di decidere l’allenatore ad inizio settimana. Lo sbarco a Reggio, così come la conferenza d’incoronazione, sono stati rinviati. Un altro parto per i tifosi amaranto”.