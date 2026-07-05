Calciomercato: ufficiale, due ex Reggina trovano squadra. Uno sarà avversario degli amaranto

Zero notizie, al momento, sul fronte dei movimenti ufficiali in entrata. La Reggina resta in attesa di scegliere il tecnico che dovrà guidare la squadra nella prossima stagione, passaggio fondamentale prima di avviare concretamente la costruzione dell’organico.

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Il casting per la panchina continua, ma non sono arrivate comunicazioni ufficiali. La scelta dell’allenatore resta il primo nodo da sciogliere, anche perché da quella decisione passeranno inevitabilmente valutazioni e strategie sul mercato.

Così si segue con curiosità il percorso di quei calciatori della Reggina con il contratto scaduto lo scorso 30 giugno o andati via per fine prestito. Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato del passaggio di Luca Ferraro alla Fidelis Andria. Adesso altri due calciatori hanno trovato una nuova sistemazione.

Giuliodori alla Palmese, Desiato al Modica

lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, Gianfranco Giuliodori è ufficialmente un nuovo calciatore della Palmese, formazione di Palma Campania che milita in Serie D. Nuova avventura anche per il difensore Francesco Desiato, che nella prossima stagione ritroverà la Reggina da avversario. Il calciatore ha infatti firmato con il Modica.