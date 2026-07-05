Reggina: altro nome per la panchina amaranto. I colloqui continuano
Prosegue il casting in attesa di arrivare alla scelta definitiva che si spera arrivi in settimana
05 Luglio 2026 - 11:21 | Redazione
Il Corriere dello Sport spiega quale sia il metodo adoperato da Claudio Lotito per arrivare poi all’ingaggio del nuovo allenatore della Reggina. Colloqui esplorativi con quelli che vengono ritenuti profili adatti ad allenare la compagine amaranto e solo a conclusione degli stessi, la decisione e quindi la scelta. E così l’elenco si allunga giorno dopo giorno, partendo da Mimmo Toscano, passando per Zauri, poi Ginestra, Grassadonia, Cudini, persino Alessandro Lucarelli. Su seried24 troviamo un nome nuovo:
“La Reggina studia le prime mosse dopo la cessione del club a Claudio Lotito. Sciolte le riserve sul ruolo di Ds, con Giancarlo Romairone che è come detto il profilo ormai prescelto dal nuovo corso societario, le attenzioni sono ora rivolte alla panchina. In giornata i calabresi hanno effettuato dei sondaggi per due profili protagonisti in Serie C durante gli ultimi anni.
Si tratta di Fabio Prosperi, fresco di separazione con la Cavese, e Mirko Cudini, che invece durante l’ultima stagione ha guidato il Giugliano, esperienza terminata poi con un esonero da parte dei campani”.
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