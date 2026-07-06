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Piana di Gioia Tauro, nuovo assalto a uno sportello bancomat: indagini in corso

La tecnica è sempre quella della "marmotta". Dopo il colpo messo a segno a Rizziconi è stata presa di mira la filiale Credem di Varapodio

06 Luglio 2026 - 11:42 | di Redazione

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Un nuovo assalto a uno sportello bancomat è stato compiuto nella Piana di Gioia Tauro.

Dopo il colpo messo a segno una decina di giorni fa a Rizziconi, nella notte tra sabato e domenica è stata presa di mira la filiale Credem di Varapodio.

La tecnica è sempre quella della “marmotta”. Secondo quanto si è appreso, infatti, un ordigno è esploso danneggiando lo sportello automatico e i locali dell’istituto di credito. Il boato ha svegliato numerosi residenti della zona dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Avvertita la Procura di Palmi, guidata da Emanuele Crescenti, i militari dell’Arma hanno avviato le indagini e in queste ore stanno visionando i filmati delle telecamere della banca e quelle presenti nella zona nella speranza di poter identificare i responsabili e ricostruire il modus operandi.

Collegamenti con altri episodi nella Piana

Intanto sono in corso gli accertamenti sulla somma che è stata sottratta dal bancomat e sui danni provocati dall’esplosione all’edificio che ospita l’istituto di credito. Così come nel primo assalto, alla filiale della Bcc di Rizziconi, anche a Varapodio gli investigatori hanno trovato sull’asfalto chiodi a tre punte utilizzati dai malviventi per facilitarsi la fuga bloccando le auto delle forze dell’ordine. Questo fa pensare che ci possa essere un collegamento tra i due episodi che potrebbero rientrare nella stessa strategia criminale. Non è escluso, infine, che quanto si è verificato nelle due cittadine della Piana possa essere collegato con alcuni furti avvenuti di recente nel territorio.

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Gli investigatori stanno cercando di capire se i responsabili degli assalti siano della zona o se, come è avvenuto nel cosentino nei mesi scorsi, possano venire da fuori Regione.

Fonte ansa.it

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