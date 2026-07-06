Ginnastica in festa. Al Summer Edition 2026, splendide affermazioni per la società Gebbione

Questi risultati sono il frutto di un duro lavoro quotidiano in palestra e di una forte sinergia tra la Società e le famiglie

La bellissima città di Rimini ha ospitato dal 20 al 28 giugno scorsi, presso gli attrezzatissimi padiglioni del quartiere fieristico, i Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica 2026 che hanno visto la partecipazione di oltre 20.000 ginnaste in rappresentanza di circa 700 società provenienti da tutta Italia, a conferma di una disciplina sportiva in grande evoluzione.

Ancora una volta la Società Ginnastica GEBBIONE è stata tra le protagoniste in assoluto della manifestazione nazionale, risultando alla fine la rappresentativa più vincente della ginnastica calabrese.

La Società Reggina, guidata dalla instancabile direttrice tecnica prof.ssa Rosa Cristiano con le istruttrici Maria Condello, Noemi Cristiano e Caterina Frosinone e presente con un gruppo di 28 ginnaste, ha conquistato TRE TITOLI DI CAMPIONE D’ITALIA oltre a sei medaglie d’argento e a quattro medaglie di bronzo e ancora tanti ottimi piazzamenti nelle varie finali di categoria, sempre nei primi dieci posti.

La ginnasta ASIA PRATICO’ ha conquistato due Titoli di Campione d’Italia nella categoria LB2 Junior, sia nell’attrezzo cerchio e sia nell’attrezzo nastro, eseguendo due ottime performance dall’alto valore tecnico.

La ginnasta VINCI KAROLE ha conquistato il Titolo di Campione d’Italia nella categoria LA2 senior, eseguendo un bellissimo esercizio al corpo libero, molto apprezzato.

I successi di squadra e i podi nazionali

Di assoluto valore tecnico è il Secondo Posto e Vice Campioni d’Italia della Squadra di Insieme Open LC1 (Borzumati Marta, Costantino Greta, Marciano’ Alessandra, Sergi Marianna e Sergi Sara) che hanno eseguito un esercizio spettacolare con i cinque cerchi, molto apprezzato dalla giuria e dal pubblico presente, e che per solo un 0,05 di punto hanno mancato il gradino più alto.

Secondo posto e Vice Campione d’Italia, nelle rispettive categorie anche per:

Greta Costantino esercizio con il cerchio

esercizio con il cerchio Sofia Seminara esercizio al corpo libero

esercizio al corpo libero Miriam Neri esercizio con il cerchio

esercizio con il cerchio Sofia Speciale esercizio con la palla

esercizio con la palla Karole Vinci nell’All Araund

Terzo Posto e Medaglia di Bronzo per:

Antonella Pellegrino esercizio al corpo libero

esercizio al corpo libero Miriam Neri nell’All Araund

nell’All Araund Greta Romeo esercizio con il cerchio

esercizio con il cerchio Marica Pellegrino e Viola Puntoriere nell’esercizio di coppia del campionato d’Insieme

Ottimo il comportamento delle due squadre Allieve che hanno ottenuto due prestigiosi piazzamenti finali, nei primi cinque posti.

Un meritato riconoscimento va a tutte le ginnaste che hanno conquistato le varie finali di categoria piazzandosi sempre nei primi dieci posti delle classifiche, in gare che vedevano la partecipazione di decine e decine di ginnaste: Annalisa Tsulukidze, Marianna Sergi, Alessandra Marcianò, Aurora e Beatrice Ciacci, Viola Marte, Sophia Morabito, Viola Puntoriere, Emma Caridi, Giovanna Morena e Francesca Scopelliti.

Buonissimi anche i piazzamenti ottenuti da tutte le altre ginnaste della Società (alcune alla prima partecipazione ad una manifestazione nazionale): Barillà Asia, Pepè Ludovica, Macheda Giorgia, Tsulukidze Elene, Paone Vittoria e Tripodi Ludovica.

Sono stati nove giorni intensi, ricchi di emozioni, gioia, abbracci e tanta condivisione. Grandi apprezzamenti sono stati rivolti dalle responsabili di giuria alla Direttrice Tecnica Prof.ssa Cristiano per la determinazione e l’ottima preparazione tecnica di tutte le ginnaste della Gebbione.

Questi risultati che confermano la Società Gebbione ai vertici della ginnastica ritmica, sono il frutto di un duro lavoro quotidiano in palestra e di una forte sinergia tra la Società e le famiglie sempre presenti con il loro sostegno e affetto.