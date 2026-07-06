Inaugurata la scritta ‘I Love Saline J.’: nasce il percorso del ‘Comitato giovani Saline’

L'installazione della scritta rappresenta il primo intervento pubblico del Comitato giovani Saline e vuole essere un messaggio di appartenenza, accoglienza e amore per il territorio

Una giornata di partecipazione, condivisione e senso di appartenenza ha accompagnato l’inaugurazione della scritta “I Love Saline J.”, primo progetto realizzato dal neonato Comitato giovani Saline, associazione costituita appena un mese fa con l’obiettivo di promuovere iniziative di valorizzazione del territorio e rafforzare il legame tra cittadini e comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini insieme al sindaco del Comune di Montebello Ionico, Leonardo Suraci e del vice sindaco Antonino Cilea che hanno voluto condividere un momento significativo per l’intera frazione.

L’installazione della scritta rappresenta il primo intervento pubblico del Comitato giovani Saline e vuole essere un messaggio di appartenenza, accoglienza e amore per il territorio, oltre che un punto di riferimento capace di valorizzare l’immagine di Saline Joniche.

Le parole della presidente Stillitano

“Con questa inaugurazione – ha detto la presidente Angela Stillitano – il Comitato Giovani saline apre ufficialmente il proprio percorso, confermando la volontà di essere una realtà attiva al servizio del territorio, con l’obiettivo di trasformare idee e progetti in iniziative concrete per il bene della comunità.

La presidente ha raccontato come il progetto sia nato insieme all’associazione stessa.

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“Il desiderio di creare un comitato era presente da molto tempo e solo recentemente è diventato realtà. Siamo un’associazione nata appena un mese fa e abbiamo voluto iniziare con un progetto nato dal cuore, dedicato al cuore di Saline. Questa scritta rappresenta il nostro punto di partenza e il simbolo dell’amore che nutriamo per il nostro paese”.

Lo sguardo è già rivolto al futuro. Il Comitato, infatti, ha annunciato l’intenzione di estendere iniziative analoghe anche alle altre frazioni del territorio comunale, a partire da Sant’Elia e Masella, affinché ogni comunità possa essere valorizzata attraverso simboli capaci di rafforzarne l’identità e il senso di appartenenza.

Nuovi progetti e collaborazione sul territorio

Sono inoltre allo studio nuovi progetti, già in fase di approvazione, che il Comitato auspica di realizzare anche in collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio.

“Come Comitato – ha dichiarato la presidente – siamo aperti al dialogo e alla collaborazione e ci siamo già confrontati con diverse realtà locali. Confidiamo inoltre nel sostegno di ogni singolo cittadino e delle attività del territorio, perché crediamo che solo facendo squadra si possa contribuire concretamente alla crescita e alla valorizzazione di Saline”.

Durante la cerimonia non sono mancati i ringraziamenti a quanti hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa: ai volontari impegnati nelle fasi preparatorie, alle attività commerciali che hanno sostenuto il progetto, al maestro artigiano che ha curato la realizzazione dell’opera e all’Amministrazione comunale per la disponibilità e le autorizzazioni concesse.

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Con l’inaugurazione della scritta “I Love Saline J.” prende ufficialmente il via il percorso del Comitato giovani Saline, che si propone di essere un punto di riferimento per la promozione del territorio, favorendo partecipazione, collaborazione e nuove opportunità di sviluppo per l’intera comunità.