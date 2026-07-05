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Reggio, successo per la prima edizione della Maccheronata di Concessa

La manifestazione, inserita nel programma dei festeggiamenti in onore della Madonna del Buon Consiglio, ha registrato un vero e proprio sold out

05 Luglio 2026 - 17:49 | Comunicato Stampa

maccheronata concessa

Numerosa partecipazione e un’atmosfera di autentica convivialità hanno caratterizzato la prima edizione della Maccheronata di Concessa a Catona organizzata dal consigliere comunale di Reggio Calabria, Paolo Bilardi, in collaborazione con l’associazione “Insieme per Concessa”, l’Anoneto Bilardi e la parrocchia.

La manifestazione, inserita nel programma dei festeggiamenti in onore della Madonna del Buon Consiglio, ha registrato un vero e proprio sold out, trasformando l’area alle spalle della chiesa in un grande punto di ritrovo per cittadini e visitatori.

La prima Maccheronata di Concessa

Tavoli completamente occupati, centinaia di persone e un clima di festa hanno fatto da cornice a una serata all’insegna della buona cucina, della condivisione e dell’intrattenimento, con il concerto live della band Stormy Jiggers, il karaoke e il DJ set che hanno coinvolto il pubblico fino a tarda sera.

Protagonista anche l’enogastronomia locale. I partecipanti hanno potuto degustare i maccheroni preparati dalla Torrefazione di Gallico, accompagnati dal vino dell’azienda Criserà, dai cannoncini alla ricotta realizzati dal Bar Zadera e dal gin proposto da Italiani Liquori, eccellenze del territorio che hanno riscosso grande apprezzamento.

«L’obiettivo era quello di creare un momento di aggregazione per il quartiere e valorizzare una delle feste più sentite dalla comunità» ha sottolineato il consigliere comunale di Reggio Calabria, Paolo Bilardi, esprimendo soddisfazione per la straordinaria risposta del pubblico e per il successo di una manifestazione destinata a diventare un appuntamento fisso:

“È una festa di comunità, una festa di una popolazione che vuole essere sempre più attiva, sempre più partecipe e sempre più protagonista. Con l’associazione “Insieme per Concessa” abbiamo inaugurato questa prima Maccheronata che, vista la straordinaria affluenza, ha riscosso un grande successo. Mi rendo conto che negli ultimi mesi – continua – anche a causa della mancanza di ascolto e di tante negligenze, la comunità non ha potuto compiere i passi in avanti che meritava. Adesso bisogna recuperare il tempo perduto, riprenderci ciò che è mancato, riscoprire le tradizioni e far vivere Concessa. Dobbiamo uscire di casa e dire con orgoglio: siamo noi i protagonisti della nostra vita. Ognuno deve mettere a disposizione della comunità i valori che porta nel cuore e nell’anima. Lo ripeto sempre: ciascuno deve fare la propria parte”.

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Il successo della prima Maccheronata rappresenta così un importante punto di partenza per l’associazione “Insieme per Concessa”, che punta a trasformare l’iniziativa in un appuntamento annuale, capace di rafforzare il senso di appartenenza, valorizzare le tradizioni locali e promuovere la socialità attraverso eventi che coinvolgano l’intera comunità.

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