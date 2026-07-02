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Concessa riparte dallo sport e dalla comunità: grande successo per il Memorial Molonia e Martino

"Darò anima e cuore per Concessa e per tutta Reggio Calabria. Ma il cambiamento non può dipendere da una sola persona: ciascuno di noi deve fare la propria parte" così Bilardi

02 Luglio 2026 - 09:55 | Comunicato Stampa

Memorial Molonia e Martino Concessa

Un successo oltre ogni aspettativa quello registrato al campetto di Concessa, quartiere di Catona, dove il torneo di calcio nato come triangolare si è trasformato in un quadrangolare più coinvolgente e partecipato.

L’iniziativa, dedicata alla memoria di Piero Molonia e Domenico Martino, ha rappresentato il primo evento organizzato dalla neonata associazione “Insieme per Concessa” che, su impulso del consigliere comunale di Reggio Calabria Paolo Bilardi, punta a promuovere la valorizzazione e la rinascita dell’intera comunità.

Il torneo e la cinque giorni di iniziative

L’appuntamento ha inaugurato ufficialmente una cinque giorni di iniziative che accompagneranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Buon Consiglio, restituendo al quartiere un momento di aggregazione, sport e condivisione.

Nel corso della premiazione, il consigliere comunale Paolo Bilardi ha voluto ringraziare tutta la comunità per la grande partecipazione.

“Grazie infinite per questo importante segnale che abbiamo dato questa sera – ha sottolineato – perché abbiamo dimostrato che Concessa c’è, è presente e vuole ritornare a vivere. Il percorso delle ultime elezioni comunali mi ha fatto comprendere quanto questa comunità sia viva e desiderosa di essere protagonista. Sono orgoglioso di essere di Concessa e mi sono reso conto, confrontandomi anche con i miei fratelli Francesco e Fabrizio, che il nostro quartiere non aveva un consigliere comunale da ben 26 anni. Questo, purtroppo, ha contribuito a un progressivo abbandono delle periferie e Concessa ne ha pagato le conseguenze”.

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L’appello all’unità della comunità

Bilardi ha quindi rivolto un appello all’unità e alla partecipazione attiva dei cittadini.

“Vi chiedo di iniziare questo percorso insieme, proprio come abbiamo fatto in questo torneo. Questa è la prima iniziativa organizzata dall’associazione “Insieme per Concessa” e mi auguro che tutti vogliano dare il proprio contributo. Ognuno di noi possiede un talento e metterlo a disposizione della comunità significa costruire qualcosa di bello. Dobbiamo riscoprire quei valori di sincerità, solidarietà e unione che hanno sempre contraddistinto le famiglie di Concessa. Solo facendo squadra possiamo raggiungere grandi risultati”.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche alle persone che hanno contribuito negli anni alla crescita del quartiere.

“Questo memorial è dedicato a Piero Molonia e Domenico Martino, che su questo campo e tra le vie di Concessa ci hanno regalato emozioni e momenti indimenticabili. Ma il mio ricordo va anche a tutte quelle persone che oggi non ci sono più e che si sono spese con generosità per la nostra comunità. Voglio dedicare questa manifestazione anche al giovane Orazio Buda, che perse tragicamente la vita tanti anni fa a Messina”.

In conclusione, Bilardi ha ribadito il proprio impegno verso il territorio.

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“Darò anima e cuore per il mio paese, per Concessa, per Catona e per tutta Reggio Calabria. Ma il cambiamento non può dipendere da una sola persona: ciascuno di noi deve fare la propria parte. Dimostriamo di avere dentro una grande voglia di cambiamento e trasformiamola in azioni concrete per il bene della nostra comunità”.

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