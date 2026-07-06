Calabria, viola più volte gli arresti domiciliari: custodia cautelare in carcere per un uomo
Il soggetto era sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo essere stato arrestato per maltrattamenti in famiglia
06 Luglio 2026 - 10:53 | di Redazione
I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno dato esecuzione a un provvedimento di aggravamento di misura cautelare, emesso dal Tribunale di Crotone, nei confronti di un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo essere stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.
Il provvedimento scaturisce dalle ripetute segnalazioni dei militari che hanno riscontrato e documentato le violazioni.
Il Gip ha quindi disposto la revoca dei domiciliari disponendo la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Catanzaro a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Fonte ansa.it
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