Reggina: spunta un altro nome per la panchina amaranto. L’ennesimo

La Reggina sta cercando un allenatore dopo la svolta societaria firmata Lotito. All’interno di una lunga lista avanza anche il nome di Marco Marchionni, ultima esperienza a Ravenna dopo essere stato a Foggia, Novara e Potenza. Si discute, si tratta, ci si confronta, così come è stato con altri.

A scriverlo è stato il giornalista Alfredo Pedullà:

“La Reggina sta cercando un allenatore dopo la svolta societaria firmata Lotito. All’interno di una mini lista avanza il nome di Marco Marchionni, ultima esperienza a Ravenna dopo essere stato a Foggia, Novara e Potenza. La trattativa è a buon punto, ma non è stata ancora completata. Valutazioni anche su Ciro Ginestra e su un altro profilo, molto presto la decisione definitiva”.

Reggina, Marchionni nuovo nome

Marchionni arriva dall’esperienza con il Ravenna, con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie D. Un successo che ha poi avuto un peso importante nel percorso che ha portato il club al ripescaggio in Serie C. Il tecnico è stato esonerato nel febbraio del 2026, con la squadra al secondo posto. Un nome nuovo, quindi, dentro un casting che Lotito sta portando avanti con il suo solito metodo: pochi segnali all’esterno, tanti confronti e decisioni mai scontate.

Lo ripetiamo per l’ennesima volta, chi conosce il presidente ce lo aveva anticipato: lunghi silenzi, trattative complesse e scelte spesso sorprendenti. Nulla di diverso rispetto a quanto sta accadendo in questi giorni in casa amaranto.

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Ginestra resta in corsa

Il nome di Ciro Ginestra resta comunque sul tavolo. Il tecnico conosce bene Lotito e Fabiani, e nelle scorse ore sembrava essere uno dei profili più vicini alla panchina della Reggina. Adesso, però, il quadro potrebbe essersi cambiato. Forse, e il condizionale resta obbligatorio, la corsa è diventata a due: Ginestra da una parte, Marchionni dall’altra.

La decisione definitiva dovrebbe arrivare a breve. La Reggina ha bisogno di accelerare: dopo il direttore sportivo, serve l’allenatore per iniziare davvero a costruire la squadra chiamata a riportare gli amaranto tra i professionisti.