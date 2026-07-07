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Consiglio regionale della Calabria: approvate riforme per ambiente e mobilità sicura

Arpacal organizzerà il monitoraggio delle sostanze Pfas, mentre un sistema integrato controllerà la sicurezza viaria

07 Luglio 2026 - 15:05 | Comunicato stampa

Consiglio regionale Assemblea

E’stata approvata con emendamenti la proposta di legge recante ‘Misure per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche (Pfas)’.

Ferdinando Laghi (Tridico Presidente) nella sua relazione ha spiegato che le sostanze derivanti da poli- e perfluoroalchiliche sono composti chimici di sintesi.

“Non esistono, cioè, in natura, ma sono state create in laboratorio e si sono diffuse a livello planetario perché funzionano benissimo. Purtroppo – ha aggiunto – solo in un tempo molto, troppo successivo, si è scoperto che nuocciono gravemente alla salute”.

Ricordando che la Calabria è tra le Regioni con la più alta incidenza dei siti campionati “appare fondamentale – ha aggiunto Laghi – alla luce degli effetti delle Pfas sulla salute umana e della conclamata contaminazione di tali sostanze nel territorio regionale attuare, organizzare e sistematizzare il monitoraggio delle Pfas nelle acque, già svolto da Arpacal, per proteggere efficacemente la salute pubblica e l’ambiente”.

Sicurezza e monitoraggio dell’incidentalità stradale

Con la relazione del consigliere e firmatario Sergio Ferrari (Forza Italia) l’Aula ha poi approvato all’unanimità, con emendamenti, la proposta di legge recante ‘Norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale’.

“Gli incidenti stradali – ha spiegato Ferrari – rappresentano una delle principali cause di mortalità e disabilità, con rilevanti costi sociali, sanitari ed economici, incidendo in modo significativo sulla popolazione giovanile. La complessità infrastrutturale e le criticità organizzative della rete viaria calabrese rendono necessario un sistema regionale strutturato, stabile e integrato di monitoraggio della sicurezza stradale. Non possiamo più permetterci interventi sporadici e frammentati. Proprio da questa precisa urgenza nasce la proposta di legge all’esame oggi dell’Aula”, ha aggiunto.

Fonte: Ansa Calabria

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