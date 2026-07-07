Reggio, la Mediterranea apre le iscrizioni al TFA Sostegno: il bando
Aperte le iscrizioni al TFA Sostegno XI Ciclo presso la Mediterranea. Domande online entro la scadenza del 9 luglio
07 Luglio 2026 - 15:38 | Comunicato
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Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al percorso TFA Sostegno XI Ciclo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per l’anno accademico 2025/2026. Il corso è rivolto alla specializzazione per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di II grado.
Diventare un punto di riferimento per l’inclusione scolastica non è solo una scelta professionale di valore, ma anche una delle strade più concrete per entrare stabilmente nel mondo della scuola. Massima attenzione alla scadenza: hai tempo solo fino al 9 luglio 2026 per inviare la tua domanda di partecipazione esclusivamente online.
Requisiti e prove d’accesso
Cosa devi sapere in breve per partecipare alle selezioni:
- Requisiti: devi possedere i titoli di studio richiesti entro la data della prova scritta.
- Selezioni: requisiti d’accesso, esoneri, tasse e dettagli sui titoli valutabili sono consultabili solo nel bando ufficiale.
- Prove: il calendario delle prove scritte verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo subito dopo le prove preselettive (se previste).
Tutte le info sono disponibili su www.unirc.it.
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