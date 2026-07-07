Reggio, la Mediterranea apre le iscrizioni al TFA Sostegno: il bando

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al percorso TFA Sostegno XI Ciclo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per l’anno accademico 2025/2026. Il corso è rivolto alla specializzazione per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di II grado.

Diventare un punto di riferimento per l’inclusione scolastica non è solo una scelta professionale di valore, ma anche una delle strade più concrete per entrare stabilmente nel mondo della scuola. Massima attenzione alla scadenza: hai tempo solo fino al 9 luglio 2026 per inviare la tua domanda di partecipazione esclusivamente online.

Requisiti e prove d’accesso

Cosa devi sapere in breve per partecipare alle selezioni:

Requisiti: devi possedere i titoli di studio richiesti entro la data della prova scritta.

devi possedere i titoli di studio richiesti entro la data della prova scritta. Selezioni: requisiti d’accesso, esoneri, tasse e dettagli sui titoli valutabili sono consultabili solo nel bando ufficiale.

requisiti d’accesso, esoneri, tasse e dettagli sui titoli valutabili sono consultabili solo nel bando ufficiale. Prove: il calendario delle prove scritte verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo subito dopo le prove preselettive (se previste).

Tutte le info sono disponibili su www.unirc.it.