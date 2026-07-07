Calabria, promosse le leggi sul demanio. Mancuso: ‘Strada giusta’

Il vicepresidente della Giunta regionale e assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica, Difesa del suolo, Filippo Mancuso, accoglie con soddisfazione la decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di non proporre ricorso di incostituzionalità avverso le Leggi regionali n. 15 e n. 16 del 14 maggio 2026, riguardanti la disciplina delle concessioni demaniali marittime e gli interventi urgenti per la stagione balneare.

“La decisione del Governo – dichiara Mancuso – rappresenta un passaggio significativo che conferma la correttezza dell’impianto normativo adottato dalla Regione Calabria. Abbiamo lavorato con rigore, responsabilità e piena attenzione verso gli operatori del settore, costruendo norme equilibrate, rispettose del quadro nazionale ed europeo e capaci di dare risposte concrete alle esigenze dei territori. Un risultato frutto anche della determinazione del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha sostenuto, in coerenza con l’interpretazione della direttiva Bolkestein, che in Calabria non c’è scarsità di risorsa spiaggia, ponendo così le basi per una disciplina delle concessioni demaniali marittime conforme al quadro europeo e alle peculiarità del territorio regionale”.

Certezza amministrativa e competitività del comparto

Il vicepresidente sottolinea come la Calabria stia operando con serietà e visione in materia di Demanio marittimo, promuovendo interventi legislativi che tutelano gli operatori, sostengono la continuità dei servizi turistici e rafforzano la competitività del comparto balneare.

“La mancata impugnativa – prosegue Mancuso – conferma che la Regione sta seguendo la strada giusta, con provvedimenti che garantiscono certezza amministrativa, valorizzano il lavoro delle imprese e rafforzano la capacità delle nostre coste di essere un motore di sviluppo economico e turistico. Continueremo a operare con la stessa determinazione, nell’interesse dei cittadini, delle comunità costiere e dell’intero sistema turistico regionale.

Convocazione del Comitato consultivo demanio

In tale direzione – informa infine il vicepresidente Mancuso – il prossimo 14 luglio verrà convocato il Comitato consultivo in materia di Demanio marittimo, con la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali e delle Associazioni balneari più rappresentative, per discutere nel merito e tracciare orientamenti utili all’attuazione piena ed efficace delle norme regionali recentemente approvate”.