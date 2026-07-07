Reggio, il Comitato ‘Ravagnese-S. Elia-Saracinello’ rilancia la zona sud: ‘Il mare è il futuro’

Il Comitato di quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello guarda alla fascia costiera come asse strategico per la rigenerazione urbana. Al centro Sabbie Bianche, ferrovia costiera, Aeroporto dello Stretto e mobilità sostenibile.

Il mare non come confine, ma come punto di ripartenza per Reggio Calabria. È questo il senso della proposta lanciata dal Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello, che attraverso il Master Plan “REGGIO DAL BASSO” intende aprire una riflessione sul futuro della fascia costiera della zona sud.

Il documento, che sarà sottoposto all’attenzione della IV Circoscrizione, non si limita a indicare singole criticità. L’obiettivo è più ampio: costruire una visione complessiva capace di mettere in rete le risorse già presenti sul territorio.

Sabbie Bianche e il tema della balneabilità

Tra i punti centrali della proposta c’è il recupero del rapporto con il mare, a partire da Sabbie Bianche, indicata dal Comitato come uno dei luoghi più significativi della comunità.

“Per troppo tempo abbiamo guardato il mare come il punto in cui la città finisce. È arrivato il momento di considerarlo il luogo da cui la città può ripartire”, si legge nella nota.

Il Comitato sottolinea come la questione della balneabilità non possa essere affrontata solo attraverso la presenza di un divieto.

“Quel cartello non rappresenta il problema. Rappresenta la conseguenza di una criticità che deve essere compresa, approfondita e affrontata con metodo”.

L’obiettivo, spiegano, non è chiedere semplicemente la rimozione del divieto, ma avviare un percorso per eliminare le cause che oggi lo rendono necessario e restituire il mare ai cittadini.

Ferrovia costiera e stazioni: una metropolitana di superficie

Accanto al mare, il Comitato richiama l’attenzione su un’altra risorsa della zona sud: la linea ferroviaria costiera.

Secondo la visione contenuta nel Master Plan, la ferrovia può diventare una vera infrastruttura di mobilità metropolitana, capace di collegare il centro cittadino con la fascia sud e di offrire un’alternativa concreta all’uso dell’automobile.

Il Comitato cita in particolare le stazioni dell’Aeroporto, di San Leo e di Pellaro, senza dimenticare le altre fermate presenti lungo la linea. L’idea è trasformarle in porte di accesso ai quartieri, al mare, ai servizi e alle principali infrastrutture.

“Le stazioni ferroviarie non devono essere considerate semplici luoghi di transito, ma nodi di una mobilità moderna, sostenibile e realmente al servizio dei cittadini”.

Una rete tra mare, aeroporto e spazi pubblici

La proposta del Comitato punta a collegare elementi oggi spesso considerati separati: il mare, la ferrovia costiera, il Parco Lineare Sud, l’Aeroporto dello Stretto, la mobilità sostenibile e la riqualificazione degli spazi pubblici.

“La filosofia che ispira il Master Plan REGGIO DAL BASSO è mettere in rete ciò che già esiste”, scrive il Comitato.

La fascia costiera della zona sud, nella visione proposta, dovrebbe diventare un sistema urbano integrato. Un luogo dove quartieri, servizi, verde pubblico, mobilità e paesaggio dialogano tra loro.

Il confronto con la IV Circoscrizione

Il documento sarà ora portato all’attenzione della IV Circoscrizione, considerata dal Comitato uno spazio utile per aprire un confronto stabile tra cittadini e istituzioni.

“Siamo convinti che il ritorno delle Circoscrizioni rappresenti una preziosa opportunità per costruire un dialogo stabile tra cittadini e istituzioni e per affrontare, accanto alle esigenze quotidiane, anche le grandi sfide che determineranno il futuro dei nostri quartieri”.

La chiusura della nota è affidata a una visione chiara: la zona sud possiede già risorse importanti. Il punto, secondo il Comitato, è imparare a valorizzarle insieme.