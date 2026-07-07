Prima fermata a Brancaleone dell’intercity Reggio-Roma: l’accoglienza della Pro Loco

La Pro Loco di Brancaleone APS accoglie con vivo apprezzamento l’attivazione della nuova tratta ferroviaria Reggio Calabria – Roma Termini, con fermate a Melito di Porto Salvo, Brancaleone, Locri, Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Monasterace-Stilo- Catanzaro lido un servizio che rafforza la mobilità regionale e rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione dell’intera fascia ionica.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Ferrovie in Calabria (realtà con cui la Pro Loco mantiene da anni un rapporto di collaborazione stabile e profonda), testimonia l’importanza del lavoro congiunto tra associazioni, istituzioni e operatori del settore ferroviario. All’associazione Ferrovie in Calabria e tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa, va il nostro plauso per l’impegno costante e per la capacità di tradurre in risultati concreti una visione condivisa di sviluppo territoriale. Nella mattinata di Lunedì 6 Luglio la delegazione del Direttivo della Pro Loco ha atteso alla stazione il convoglio per celebrare l’evento.

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I ringraziamenti istituzionali e l’iniziativa Gelsomini Link

La Pro Loco di Brancaleone APS esprime inoltre un sentito ringraziamento all’Assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, per l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio e per il sostegno istituzionale offerto all’attivazione del nuovo collegamento.

Un ringraziamento è rivolto anche ai dirigenti di Trenitalia, che con professionalità e disponibilità hanno reso possibile l’attivazione di un servizio strategico per la mobilità e il turismo regionale, ma anche ai comuni che hanno acceso l’attenzione mediante anche l’iniziativa “Gelsomini Link” che ha accolto largo consenso sulla fascia ionica reggina.

Opportunità di rilancio e turismo per la ferrovia ionica