Reggina: oggi dovrebbe essere il giorno del tecnico. Ginestra in pole

Dopo la scelta caduta su Giancarlo Romairone per la figura del direttore sportivo, la Reggina deve completare l’altro passaggio fondamentale: quello legato all’allenatore. Da giorni si parla di casting e, per quanto possa sembrare una formula abusata, in questo caso descrive bene quanto sta accadendo. Il tecnico della prossima stagione arriverà dopo una serie di colloqui già avvenuti e ancora in corso.

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Ginestra in prima fila

Oggi dovrebbe essere il turno di Ciro Ginestra. Con l’allenatore i contatti ci sono già stati, ma quello previsto potrebbe rappresentare l’ultimo confronto prima della scelta definitiva. Lotito e Fabiani conoscono bene Ginestra. Allo stesso modo, il tecnico conosce il presidente e il direttore sportivo. Non si tratta quindi di un profilo da scoprire, ma di capire se ci siano tutte le condizioni per condividere il progetto. Un progetto che, per la Reggina, non può avere vie di mezzo: l’obiettivo dovrà essere il ritorno tra i professionisti.

Le parole del tecnico e il nodo organizzativo

Qualche riflessione, inevitabilmente, la portano le dichiarazioni rilasciate ieri dallo stesso Ginestra, quando ha parlato di organizzazione, scelte e ritardi. Temi non banali, soprattutto per una squadra che dovrà ripartire con ambizioni importanti e con tempi già abbastanza stretti. Ma nel calcio contano anche i rapporti, la fiducia e il peso di certe chiamate. E se chiama Lotito, tutto può diventare superabile.

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La Reggina aspetta. Dopo il diesse, ora serve l’allenatore. Ginestra resta in prima fila, con una decisione che potrebbe essere assunta nella giornata di oggi, ma nessuno si aspetti comunicazioni ufficiali. I tifosi iniziano ad agitarsi per una silenzio che adesso si sta prolungando più di quanto si poteva immaginare.