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Consiglio comunale, Quartuccio Vicepresidente. IV-Casa Riformista: ‘Scelta di qualità’

Il Commissario Sera: "Segnale positivo. Quartuccio ha sempre dimostrato capacità di ascolto e profondo rispetto delle istituzioni"

07 Luglio 2026 - 14:06 | Comunicato stampa

filippo quartuccio

Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria esprime grande soddisfazione per l’elezione del consigliere comunale Filippo Quartuccio alla carica di Vicepresidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria.

«Si tratta di un riconoscimento importante – si legge nella nota – che valorizza il percorso istituzionale e politico di un amministratore che, nel corso del suo mandato, ha saputo distinguersi per serietà, competenza, equilibrio e capacità di dialogo. Siamo certi che saprà interpretare questo ruolo con autorevolezza e imparzialità, contribuendo a garantire il pieno e corretto funzionamento dell’assemblea consiliare e a rafforzarne il prestigio nell’interesse della città».

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Il commento del Commissario metropolitano Sera

Sull’elezione è intervenuto anche il Commissario metropolitano di Italia Viva, Giuseppe Francesco Sera.

«L’elezione di Filippo Quartuccio rappresenta una scelta di qualità e un segnale positivo per il Consiglio comunale. Filippo ha sempre dimostrato equilibrio, capacità di ascolto e profondo rispetto delle istituzioni, qualità che saranno determinanti nello svolgimento di un incarico di così alta responsabilità. A lui rivolgo, a nome di tutta la comunità metropolitana di Italia Viva, le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà svolgere il proprio mandato con spirito di servizio e nell’esclusivo interesse dei cittadini e della città di Reggio Calabria

Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria formula infine i migliori auguri di buon lavoro al neo Vicepresidente del Consiglio comunale, rinnovando il proprio impegno a sostenere un’azione politica riformista, responsabile e orientata alla crescita della città.

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