Consiglio comunale, Quartuccio Vicepresidente. IV-Casa Riformista: ‘Scelta di qualità’

Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria esprime grande soddisfazione per l’elezione del consigliere comunale Filippo Quartuccio alla carica di Vicepresidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria.

«Si tratta di un riconoscimento importante – si legge nella nota – che valorizza il percorso istituzionale e politico di un amministratore che, nel corso del suo mandato, ha saputo distinguersi per serietà, competenza, equilibrio e capacità di dialogo. Siamo certi che saprà interpretare questo ruolo con autorevolezza e imparzialità, contribuendo a garantire il pieno e corretto funzionamento dell’assemblea consiliare e a rafforzarne il prestigio nell’interesse della città».