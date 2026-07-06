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Reggio, buona la ‘prima’ dell’era Cannizzaro: il giuramento del sindaco e l’abbraccio dell’Arena – FOTO

Convalida degli eletti, nomina del presidente del consiglio, dei vicepresidenti e e dei segretari questori. Rinviata la nomina dei componenti della commissione elettorale

06 Luglio 2026 - 21:08 | di Eva Curatola

Consiglio Comunale Arena

Una cornice d’eccezione, un colpo d’occhio non indifferente ed una partecipazione popolare che a Palazzo San Giorgio non si vedeva da tempo. Per la prima volta nella storia democratica della città, il Consiglio comunale di Reggio Calabria si è insediato all’aperto, nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Un battesimo suggestivo per il mandato del neo-sindaco Francesco Cannizzaro, davanti a una platea gremita di cittadini e addetti ai lavori.

Il giuramento del Sindaco e l’abbraccio della piazza

consiglio comunale rc

Il momento di massima tensione emotiva e politica si è registrato al secondo punto all’ordine del giorno. Con la mano sulla Costituzione, Francesco Cannizzaro ha pronunciato la formula di rito: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana“.

Nel momento esatto in cui il neo-primo cittadino ha indossato la fascia tricolore, dal pubblico si è levato un coro unanime – “Ciccio, Ciccio!” e “Forza Reggio!” – che ha sancito visivamente e acusticamente il forte legame tra il capo della giunta e la sua base elettorale, trasformando l’atto formale in una vera festa di popolo.

La convalida degli eletti e la nuova mappa del Consiglio

consiglio comunale rc

La seduta si era aperta con la convalida degli eletti e le surroghe necessarie dopo la nomina della squadra di governo. L’esecutivo cittadino, guidato da Cannizzaro e dalla vicesindaca Mariagrazia Arena, vede una forte trazione politica arricchita da competenze tecniche. La Giunta risulta infatti composta dagli assessori interni Maiolino (FI), Marino (FdI), Caridi (Lega), Iatì (Reggio Futura) e Ripepi (Alternativa Popolare), a cui si affiancano i tre tecnici esterni Catalfamo, Fio e Franchini.

A seguito dei subentri, l’aula risulta così strutturata:

maggioranza comune rc
  • Maggioranza:
    • Forza Italia: Federico Milia, Giuseppe Eraclini, Paolo Paviglianiti, Rocco Lascala, Nino Zimbalatti.
    • Cannizzaro Sindaco: Paolo Bilardi, Nicola Zera Falduto, Fabio Colella, Manuela Iatì, Stefano Vilasi.
    • Fratelli d’Italia: Serena Antonia Mangano, Giuseppe Bilardi, Daniela De Blasio, Ramona Calafiore.
    • Lega: Giuseppe De Biasi, Vanessa Colica.
    • Reggio Futura: Maria Luisa Curatola, Marco Parisi, Daniele Romeo.
    • Alternativa Popolare: Emiliano Imbalzano.
    • Noi Moderati PPE: Mario Cardia.
    • Azione: Gianluca Califano.
    • Insieme si può: Carmen Miriam Pitasi.
minoranza comune rc
  • Minoranza:
    • Partito Democratico: Domenico Battaglia, Carmelo Versace, Marcantonio Malara, Giuseppe Marino.
    • La Svolta: Carmelo Romeo.
    • Reset: Francesco Califano.
    • Avanti PSI – Casa Riformista – Italia Viva – PRI: Filippo Quartuccio.
    • La Strada: Saverio Pazzano.

L’Ufficio di Presidenza: Milia scranno più alto, fumata nera solo per la Commissione Elettorale

tajani consiglio comunale

Il terzo punto all’ordine del giorno ha visto l’elezione dell’Ufficio di Presidenza. Come da previsioni, lo scranno più alto è andato all’avvocato Federico Milia, eletto Presidente del Consiglio comunale.

A completare l’ufficio di presidenza, l’aula ha votato i rispettivi rappresentanti per gli equilibri di coalizione. Per la maggioranza, Maria Luisa Curatola è stata eletta Vicepresidente, mentre Ramona Calafiore ricoprirà il ruolo di Segretario Questore. Per l’opposizione, invece, lo scranno della Vicepresidenza è andato a Filippo Quartuccio, affiancato da Catalano nel ruolo di Segretario Questore.

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Dopo le comunicazioni formali del Sindaco sulla composizione della Giunta e la presa d’atto della costituzione dei vari gruppi consiliari, i lavori hanno subìto una parziale battuta d’arresto sul finale. L’ultimo punto all’ordine del giorno, relativo alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, è stato infatti rinviato all’unanimità alla prossima seduta.

A sorpresa anche un lungo discorso del vicepremier Antonio Tajani, che ha portato a Reggio il saluto del Governo.

A seguire gli interventi del consigliere Colella, del consigliere Malara, del consigliere Pazzano e del sindaco Cannizzaro.

Il sipario cala così sulla prima storica seduta all’Arena: per la giunta Cannizzaro la luna di miele con la città è ufficialmente iniziata, ma da domani la parola passerà alle delibere e alle emergenze del territorio.

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