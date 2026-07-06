Reggio, buona la ‘prima’ dell’era Cannizzaro: il giuramento del sindaco e l’abbraccio dell’Arena – FOTO

Convalida degli eletti, nomina del presidente del consiglio, dei vicepresidenti e e dei segretari questori. Rinviata la nomina dei componenti della commissione elettorale

Una cornice d’eccezione, un colpo d’occhio non indifferente ed una partecipazione popolare che a Palazzo San Giorgio non si vedeva da tempo. Per la prima volta nella storia democratica della città, il Consiglio comunale di Reggio Calabria si è insediato all’aperto, nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Un battesimo suggestivo per il mandato del neo-sindaco Francesco Cannizzaro, davanti a una platea gremita di cittadini e addetti ai lavori.

Il giuramento del Sindaco e l’abbraccio della piazza

Il momento di massima tensione emotiva e politica si è registrato al secondo punto all’ordine del giorno. Con la mano sulla Costituzione, Francesco Cannizzaro ha pronunciato la formula di rito: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana“.

Nel momento esatto in cui il neo-primo cittadino ha indossato la fascia tricolore, dal pubblico si è levato un coro unanime – “Ciccio, Ciccio!” e “Forza Reggio!” – che ha sancito visivamente e acusticamente il forte legame tra il capo della giunta e la sua base elettorale, trasformando l’atto formale in una vera festa di popolo.

La convalida degli eletti e la nuova mappa del Consiglio

La seduta si era aperta con la convalida degli eletti e le surroghe necessarie dopo la nomina della squadra di governo. L’esecutivo cittadino, guidato da Cannizzaro e dalla vicesindaca Mariagrazia Arena, vede una forte trazione politica arricchita da competenze tecniche. La Giunta risulta infatti composta dagli assessori interni Maiolino (FI), Marino (FdI), Caridi (Lega), Iatì (Reggio Futura) e Ripepi (Alternativa Popolare), a cui si affiancano i tre tecnici esterni Catalfamo, Fio e Franchini.

A seguito dei subentri, l’aula risulta così strutturata:

Maggioranza: Forza Italia: Federico Milia, Giuseppe Eraclini, Paolo Paviglianiti, Rocco Lascala, Nino Zimbalatti. Cannizzaro Sindaco: Paolo Bilardi, Nicola Zera Falduto, Fabio Colella, Manuela Iatì, Stefano Vilasi. Fratelli d’Italia: Serena Antonia Mangano, Giuseppe Bilardi, Daniela De Blasio, Ramona Calafiore. Lega: Giuseppe De Biasi, Vanessa Colica. Reggio Futura: Maria Luisa Curatola, Marco Parisi, Daniele Romeo. Alternativa Popolare: Emiliano Imbalzano. Noi Moderati PPE: Mario Cardia. Azione: Gianluca Califano. Insieme si può: Carmen Miriam Pitasi.



Minoranza: Partito Democratico: Domenico Battaglia, Carmelo Versace, Marcantonio Malara, Giuseppe Marino. La Svolta: Carmelo Romeo. Reset: Francesco Califano. Avanti PSI – Casa Riformista – Italia Viva – PRI: Filippo Quartuccio. La Strada: Saverio Pazzano.



L’Ufficio di Presidenza: Milia scranno più alto, fumata nera solo per la Commissione Elettorale

Il terzo punto all’ordine del giorno ha visto l’elezione dell’Ufficio di Presidenza. Come da previsioni, lo scranno più alto è andato all’avvocato Federico Milia, eletto Presidente del Consiglio comunale.

A completare l’ufficio di presidenza, l’aula ha votato i rispettivi rappresentanti per gli equilibri di coalizione. Per la maggioranza, Maria Luisa Curatola è stata eletta Vicepresidente, mentre Ramona Calafiore ricoprirà il ruolo di Segretario Questore. Per l’opposizione, invece, lo scranno della Vicepresidenza è andato a Filippo Quartuccio, affiancato da Catalano nel ruolo di Segretario Questore.

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Dopo le comunicazioni formali del Sindaco sulla composizione della Giunta e la presa d’atto della costituzione dei vari gruppi consiliari, i lavori hanno subìto una parziale battuta d’arresto sul finale. L’ultimo punto all’ordine del giorno, relativo alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, è stato infatti rinviato all’unanimità alla prossima seduta.

A sorpresa anche un lungo discorso del vicepremier Antonio Tajani, che ha portato a Reggio il saluto del Governo.

A seguire gli interventi del consigliere Colella, del consigliere Malara, del consigliere Pazzano e del sindaco Cannizzaro.

Il sipario cala così sulla prima storica seduta all’Arena: per la giunta Cannizzaro la luna di miele con la città è ufficialmente iniziata, ma da domani la parola passerà alle delibere e alle emergenze del territorio.