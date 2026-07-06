Consiglio comunale di Reggio, Tajani: ‘Dobbiamo dare l’opportunità ai giovani di restare’

Il Vicepremier applaude la scelta del sindaco e sprona l'aula all'unità: "Il futuro di ogni territorio è florido solo se si apre verso l’esterno"

Una presenza istituzionale d’eccezione ha impreziosito la storica prima seduta del Consiglio comunale all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Ai lavori dell’aula ha preso parte anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che nel suo discorso ha tracciato una nuova e ambiziosa prospettiva geopolitica per Reggio Calabria, annunciando la città come sede dei prossimi grandi vertici della diplomazia italiana.

L’elogio a Cannizzaro: “Un mestiere difficile, ha scelto l’amore per la sua terra”

Il Ministro ha aperto il suo intervento rivolgendo un caloroso saluto al sindaco, all’ufficio di presidenza e all’intero consiglio, soffermandosi subito sulla caratura della scelta compiuta dal primo cittadino:

“Conosco Francesco Cannizzaro da tanti anni e ho apprezzato profondamente la sua decisione di rinunciare allo scranno parlamentare per dedicarsi interamente ai bisogni della sua città. Non è facile per un politico lasciare il palcoscenico nazionale per scegliere la trincea quotidiana dei problemi dei cittadini. Fare il sindaco è un mestiere difficile, so quanti nodi ci siano da sciogliere ogni giorno in una grande città: serve un grande amore per il prossimo e per il territorio”.

L’annuncio: a novembre Reggio capitale della diplomazia culturale e scientifica

Dopo il successo del G7 del Commercio Internazionale tenutosi a Villa San Giovanni e Reggio, il titolare della Farnesina ha sganciato la notizia più attesa, confermando la centralità della città dello Stretto nell’agenda del Governo:

A novembre, Reggio Calabria ospiterà la Conferenza mondiale degli Addetti Culturali, Scientifici e Spaziali operanti presso le ambasciate italiane nel mondo.

“Questa città, forte anche della sua straordinaria Università, può e deve diventare un tavolo internazionale permanente”, ha spiegato Tajani. “Il futuro di ogni territorio è florido solo se si apre verso l’esterno. In un mondo interconnesso e globale, non possiamo rinchiuderci nei nostri confini“.

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La vocazione mediterranea: “Un mare di pace, non un cimitero”

Nel cuore del suo intervento, il Ministro ha evocato la naturale collocazione geografica e storica della città:

“Una città come Reggio che si affaccia sul Mediterraneo deve avere un’allocazione internazionale. Come Governo stiamo facendo di tutto affinché non si perda neanche un’opportunità: la dimensione mediterranea è al centro della nostra politica estera. Il Mediterraneo deve essere un mare di pace, di commercio e di benessere; non può e non deve trasformarsi in un cimitero di migranti”.

Un freno all’emigrazione giovanile

L’obiettivo strategico di questi grandi eventi, secondo il leader di Forza Italia, è strettamente legato al futuro delle nuove generazioni calabresi. L’accensione dei riflettori internazionali su Reggio mira a creare occasioni concrete sul territorio:

“Dobbiamo dare l’opportunità ai giovani di questa terra di pensare che la formazione ottenuta qui possa trasformarsi in un lavoro nella propria città, senza essere più costretti a emigrare al Nord o a lasciare l’Italia. Questo è un impegno che deve unire tutti, indipendentemente dall’appartenenza politica“.

In conclusione, Tajani ha formulato i suoi migliori auguri di buon lavoro al riconfermato Presidente del Consiglio Federico Milia e a tutti i componenti dell’aula, auspicando che l’assise cittadina e la giunta lavorino all’unisono come “strumento per aprire le porte, accogliere paesi amici e trasformare il Consiglio comunale in un luogo di dialogo e di diplomazia delle città“.