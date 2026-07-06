Serie D: Siracusa, torna a parlare il presidente Ricci. Iscrizione ancora a rischio

Il Siracusa resta sospeso. A pochi giorni dalla scadenza per l’iscrizione al prossimo campionato, fissata per il 10 luglio alle ore 14, il presidente Ricci ha rotto il silenzio con poche parole rilasciate a SiracusaNews. Dichiarazioni brevi, arrivate però in un momento molto delicato per la società aretusea.

Le parole del presidente Ricci

“Non sono a Siracusa, nei prossimi giorni, Etna permettendo, sarò in città. Stiamo verificando le condizioni per l’iscrizione”. Sono queste le parole del massimo dirigente. Una frase che non scioglie del tutto i dubbi sul futuro del club, ma conferma che sono in corso valutazioni decisive in vista della scadenza federale.

Il tempo stringe e l’ambiente resta in attesa. I dubbi sull’iscrizione non sono ancora superati e la situazione continua a essere seguita con grande attenzione dalla tifoseria.

Un club da ricostruire

Anche in caso di iscrizione, per il Siracusa si aprirebbe una fase complessa. Ci sarebbe da ricostruire quasi tutto: assetto societario, area tecnica, rosa dei calciatori e rapporto con la piazza. Un rapporto che nell’ultimo anno è cambiato in maniera netta. Il pubblico, che appena dodici mesi fa acclamava Ricci, oggi contesta con forza la gestione del club.

La scadenza del 10 luglio rappresenta quindi il primo passaggio decisivo. Poi, se l’iscrizione dovesse arrivare, inizierà una nuova partita. Forse ancora più difficile.