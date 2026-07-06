Consiglio comunale di Reggio, Cannizzaro: ‘Saremo l’amministrazione dei primati’

"Lavoreremo venti ore al giorno e lo faremo per darci la possibilità di scrivere la storia di questa città". Il discorso del primo cittadino

Ha preferito rimandare ad una successiva seduta d’aula la presentazione formale delle linee programmatiche per lasciare spazio a un discorso tutto “di testa e di cuore”. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha chiuso i lavori del primo, storico Consiglio comunale all’Arena blindando la sua coalizione, offrendo un’apertura all’opposizione basata sull’onestà intellettuale e tratteggiando i confini di una Città Metropolitana che non sarà più “Reggio-centrica”.

L’appello alle istituzioni e il “grazie” a Tajani

Nel suo articolato intervento, il primo cittadino ha voluto ringraziare sentitamente la straordinaria partecipazione di popolo che ha affollato i gradoni dell’Arena Ciccio Franco, salutando analiticamente tutte le autorità civili, militari e religiose presenti (dal Prefetto al Questore, fino ai vertici di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco). Un ringraziamento speciale è andato poi ai parlamentari presenti, ai vertici della Regione e ai sindaci del territorio.

Cannizzaro ha poi rivolto parole di profonda gratitudine al Vicepremier Antonio Tajani:

“La tua presenza qui oggi, caro Antonio, non è affatto scontata. È la prima volta nella storia che un Ministro, un rappresentante del Governo, partecipa all’insediamento di un’assise comunale a Reggio. Per noi è motivo di immenso orgoglio, soprattutto perché sei venuto ad annunciare qualcosa di straordinariamente bello che vedrà protagonista la città su un palcoscenico internazionale”.

Leggi anche

L’apertura alla minoranza: “Riconoscerò i meriti di chi ci ha preceduto”

Sul piano squisitamente politico, Cannizzaro ha voluto inviare un messaggio distensivo ma fermo ai banchi dell’opposizione, rispondendo implicitamente alle sollecitazioni arrivate durante la seduta:

“Tra le pochissime qualità che mi riconosco c’è quella dell’onestà intellettuale. Qualora dalle relazioni amministrative dovesse emergere qualche obiettivo o risultato che è frutto e figlio di chi ha preceduto la nostra attività, il Sindaco sarà il primo a riconoscerlo pubblicamente“.

Leggi anche

La svolta metropolitana: liste e progetti non più “Reggio-centrici”

Uno dei passaggi più politici del discorso ha riguardato il cambio di paradigma nei rapporti con la città metropolitana e con le circoscrizioni cittadine (da poco rilanciate dopo vent’anni). Il sindaco ha voluto rassicurare i colleghi primi cittadini dei 97 Comuni del territorio metropolitano:

“Questo sindaco metropolitano sarà al loro fianco e al fianco dei territori. In campagna elettorale avevamo promesso una visione non più Reggio-centrica e abbiamo mantenuto la parola: la mia coalizione ha espresso nelle liste il 99,9% di aderenza ai comuni del territorio. L’Area Metropolitana non è un fortino chiuso dentro le mura di Reggio, ma va dallo Stretto allo Jonio, passando per le montagne”.

L’asse con Roma e Catanzaro: “Filiera istituzionale mai vista prima”

Per normalizzare la città e farla “risorgere”, Cannizzaro sa di poter contare su una congiuntura politica favorevole e su una filiera istituzionale solida, che parte dal Governo Meloni e passa dalla Regione Calabria.

“Avremo un Governo nazionale che guarda a noi con interesse, invertendo una tendenza del passato, e dire che abbiamo una Regione amica è una banalità: il miglior Presidente della storia del regionalismo calabrese (Roberto Occhiuto, ndr) è un amico di Reggio e di questa amministrazione. Faciliteremo i processi per intercettare linee economiche europee e nazionali“.

La sfida dell’esecutivo: “Venti ore di lavoro al giorno”

Nel corso del consiglio comunale, il sindaco ha presentato ufficialmente i componenti della sua squadra di governo: il vicesindaco Arena e gli assessori Caridi, Maiolino, Marino, Franchini, Catalfamo, Fio, Gatti e Ripepi.

A loro Cannizzaro ha chiesto un sacrificio straordinario per invertire la rotta e far ripartire la macchina comunale: