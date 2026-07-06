Reggio, Milia eletto presidente del consiglio: “Il Comune sarà una ‘casa di vetro'”

La nuova consiliatura del Comune di Reggio Calabria muove ufficialmente i suoi primi passi istituzionali. Nel corso della seduta d’esordio del civico consesso, in corso all’Arena Ciccio Franco, l’aula ha eletto l’avvocato Federico Milia alla carica di Presidente del Consiglio comunale.

L’accordo sulla figura di Milia è arrivato alla seconda votazione, con 24 voti favorevoli espressi dalla coalizione di governo. A lanciare ufficialmente la candidatura a nome della maggioranza, il consigliere De Biasi, che nel suo intervento ha definito il neo-presidente come la “Sintesi perfetta tra freschezza e competenza”, tracciando l’identikit di una guida giovane ma già strutturata per gestire i lavori dell’aula.

Un ruolo di garanzia: “Appartiene alla città, non alla persona”

Subito dopo l’elezione, visibilmente emozionato ma determinato, il neo-presidente Milia ha preso la parola per il suo discorso di insediamento, delineando la linea politica e istituzionale del suo mandato. Un intervento teso a ridefinire i confini del ruolo appena assunto:

“Assumere oggi la carica di presidente del consiglio è motivo per me di grande orgoglio, ma anche di profonda responsabilità, nella consapevolezza che questo è un ruolo che appartiene alla città, non alla persona che lo riveste”.

Dopo i ringraziamenti di rito agli elettori e al proprio partito – richiamando i valori ricevuti come bussola del proprio impegno quotidiano – Milia ha dipinto un ritratto fiero della città, ricordando come Reggio Calabria sia “straordinaria per storia, cultura e per lo spirito della sua gente”, una terra dalle radici antiche che “ha sempre saputo trovare la sua forza nei momenti più difficili, dialogando con il mondo”.

La sfida del presente: lavoro, periferie e fiducia da riconquistare

Il cuore del discorso si è poi spostato sull’analisi della complessa congiuntura socio-economica che attende l’Amministrazione. Milia non ha nascosto le criticità, parlando di una “realtà difficile per il lavoro, per i giovani, per le famiglie“, accendendo i riflettori sulle “difficoltà sociali nelle periferie e sulle fragilità istituzionali“.

Proprio sul piano del rapporto tra cittadini e palazzo, il Presidente ha lanciato il monito più politico della giornata: “La fiducia nelle istituzioni non è mai scontata e va riconquistata ogni giorno. Serve discontinuità con tutto ciò che è stato fino ad oggi, una linea già tracciata e dimostrata dal sindaco in queste prime settimane”.

Il Consiglio come “Casa di Vetro”

La presidenza Milia promette dunque di abbattere le distanze tra l’istituzione e la cittadinanza, rifiutando la logica di un’aula arroccata e distante.

“Il Consiglio comunale sarà aperto alla città e non chiuso in un palazzo lasciato decadere”, ha promesso, rilanciando l’obiettivo di una ripresa economica che parta dal senso di comunità e che veda il coinvolgimento di tutti, dal settore pubblico al privato.

In conclusione, Milia si è rivolto direttamente sia ai banchi della massima assemblea cittadina sia alla cittadinanza:

Ai consiglieri comunali: “Vivete questo mandato come un momento di puro servizio. Da presidente mi farò garante di un confronto pulito e trasparente, nel rispetto assoluto dei principi di imparzialità e buon andamento, che sono la base delle istituzioni“.

“Vivete questo mandato come un momento di puro servizio. Da presidente mi farò garante di un confronto pulito e trasparente, nel rispetto assoluto dei principi di imparzialità e buon andamento, che sono la base delle istituzioni“. Ai cittadini reggini: “Sentitevi parte di questo Consiglio, che sarà il cuore pulsante della città e una vera e propria casa di vetro. Reggio vuole costruire, crescere e tornare a essere protagonista. E lo farà con rigore e onestà“.

La sfida è lanciata: per la nuova maggioranza guidata dal sindaco e presieduta da Milia, si apre adesso la fase più complessa, quella della traduzione delle parole in fatti.