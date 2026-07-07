Calabria, dramma in spiaggia: uomo perde la vita a causa di un malore in mare

Un uomo di 78 anni, U.B., originario di Acquaformosa ma da tempo residente a Salerno, è morto dopo un malore mentre si trovava in mare a Marina di Sibari. Alcune persone presenti sulla spiaggia hanno dato l’allarme e chiedendo l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi e l’intervento delle autorità sul posto

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, provenienti dalle postazioni di Cassano e di Trebisacce, e l’elisoccorso. Nonostante l’intervento dei soccorritori l’uomo è deceduto.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, la capitaneria di Porto di Corigliano e gli agenti della Polizia locale.

Fonte: Ansa Calabria