Calciomercato Reggina: nel silenzio più totale spunta qualche indiscrezione

Abituarsi all’idea che la gestione Lotito funzioni così: tanti contatti, pochissime notizie e comunicazioni solo quando tutto è ufficiale. È il metodo già conosciuto da chi ha seguito da vicino le esperienze precedenti del patron della Lazio e che adesso accompagna anche i primi passi della nuova Reggina.

I giorni passano e, al momento, l’unico nome resta quello di Giancarlo Romairone, individuato come direttore sportivo ma non ancora ufficializzato dal club. Per il resto, nessuna comunicazione. Il casting per l’allenatore continua, la scelta non è ancora definitiva e anche sul ritiro si ragiona: tra le ipotesi resta quella di Cucullaro.

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Reggina, organico da costruire quasi da zero

In attesa delle decisioni ufficiali, la società deve fare i conti anche con i calciatori ancora sotto contratto. Al momento l’elenco comprende D. Girasole, R. Girasole, Porcino, Palumbo, Pellicanò, Fomete, Di Grazia, Macrì, Chirico e Verduci. Facile immaginare che per diversi di loro il futuro possa essere lontano da Reggio Calabria. La nuova area tecnica dovrà valutare caso per caso, tenendo conto del progetto, delle esigenze dell’allenatore che verrà scelto e della necessità di costruire un organico competitivo.

Laaribi può restare in amaranto

Tra i profili da seguire c’è anche quello di Laaribi. Il contratto del centrocampista è scaduto lo scorso 30 giugno, ma non è escluso che il calciatore possa rientrare nel progetto tecnico della Reggina anche per la prossima stagione. Al momento resta una possibilità, non una certezza. Come per il resto, servirà attendere le mosse ufficiali della società. La sensazione è che qualcosa si stia muovendo, ma nel pieno stile Lotito: lontano dai riflettori e con annunci solo a operazioni concluse.