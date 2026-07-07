Reggio, Panetta (Pd) sulla Giunta Cannizzaro: ‘Hanno prevalso logiche politiche e di spartizione’

Lo afferma il segretario della Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, Giuseppe Panetta.

«Prima era stato annunciato che non sarebbe stato confermato alcun dirigente e, invece, alla prova dei fatti le prime nomine del primo cittadino hanno confermato e promosso i dirigenti in carica. Poi è stata anticipata la nomina del vicesindaco, individuato nella figura del magistrato Mariagrazia Arena, trasmettendo l’idea di una giunta di alto profilo istituzionale. La composizione finale dell’esecutivo, però, ha restituito un quadro ben diverso, nel quale hanno prevalso logiche di equilibrio politico e di spartizione».