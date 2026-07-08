Reggio, la Scuola di Musica Mediterranea chiude l’anno: ‘Costruiamo percorsi su misura per valorizzare il talento di ognuno’

Si è concluso con il tradizionale saggio finale in Piazza Orange un altro intenso anno accademico della Scuola di Musica Mediterranea, una realtà che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per la formazione musicale in Calabria e che continua a crescere, confermando la qualità del proprio progetto educativo e artistico.

L’evento conclusivo, presentato dal cantautore Augusto Favaloro, ha rappresentato il momento più significativo di un percorso iniziato molti mesi prima tra lezioni individuali, musica d’insieme, laboratori, prove e studio costante. Davanti a un pubblico numeroso si sono esibite oltre 35 band, formate da cantanti, pianisti, chitarristi, bassisti e batteristi che hanno dato vita a oltre tre ore di spettacolo, regalando alla città una vera festa della musica.

Il bilancio dell’anno accademico e il valore formativo

Ma il saggio finale è soltanto la parte più visibile di un lavoro che si sviluppa durante tutto l’anno. Dietro ogni esibizione ci sono ore di studio, crescita tecnica, confronto e condivisione, elementi che costituiscono il cuore dell’attività della Scuola di Musica Mediterranea. L’obiettivo non è soltanto insegnare a suonare uno strumento o a cantare, ma accompagnare ogni allievo in un percorso di maturazione personale, imparando ad ascoltare, collaborare e affrontare con sicurezza il palco e il pubblico.

L’anno appena concluso ha confermato la solidità del progetto formativo della scuola, che continua a distinguersi per un’offerta didattica ampia e qualificata. Dai corsi di canto moderno a quelli di pianoforte, chitarra, basso, batteria, percussioni, dj, sassofono, teoria musicale e musica d’insieme, fino ai percorsi dedicati ai più piccoli, la Scuola di Musica Mediterranea accompagna ogni allievo in un percorso costruito sulle proprie esigenze e sui propri obiettivi.

Certificazioni Trinity College e collaborazioni con il Conservatorio

Un ruolo centrale continua ad averlo anche il percorso delle certificazioni internazionali. La scuola è infatti sede ufficiale degli esami Trinity College London, offrendo agli studenti la possibilità di conseguire certificazioni riconosciute a livello internazionale che rappresentano un importante valore aggiunto nel proprio percorso musicale.

Negli ultimi anni si è ulteriormente consolidata anche la collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese, grazie alla convenzione per i corsi pre-AFAM, che permette agli studenti di prepararsi all’accesso agli studi accademici, e per lo svolgimento dei tirocini formativi, rafforzando il dialogo tra la scuola e il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

Questi risultati confermano una visione didattica che guarda oltre la semplice lezione di musica. La Scuola di Musica Mediterranea continua infatti a investire nella formazione completa dei propri allievi, offrendo occasioni di confronto, esperienze di palco e percorsi certificati che consentono di trasformare una passione in un progetto di crescita personale e professionale.

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Iscrizioni aperte per il nuovo anno e prospettive future

Con la conclusione dell’anno accademico 2025/2026, lo sguardo è già rivolto al futuro. A settembre infatti riapriranno le iscrizioni per il nuovo anno, con importanti novità didattiche, nuove attività laboratoriali e il consolidamento dei percorsi già avviati.

L’obiettivo rimane quello che accompagna la scuola fin dalla sua fondazione: costruire un luogo in cui la musica sia uno strumento di cultura, educazione e inclusione, capace di valorizzare il talento di ogni allievo e di contribuire alla crescita culturale del territorio.

Il successo del saggio finale e la partecipazione di centinaia di famiglie rappresentano la conferma più significativa di un progetto che continua a evolversi senza perdere la propria identità. Una scuola che guarda al futuro con entusiasmo, pronta ad accogliere nuovi studenti e ad accompagnarli in un percorso fatto di studio, emozioni, condivisione e musica.

Le iscrizioni al nuovo anno accademico apriranno nuovamente a Settembre. La Scuola di Musica Mediterranea si prepara così a una nuova stagione ricca di progetti, con la stessa passione che da oltre vent’anni la rende un punto di riferimento per la formazione musicale a Reggio Calabria.