Reggina, torna a parlare Torrisi: ‘Sono stato tradito. Calciatori già presi, poi…’

Torna a parlare di Reggina mister Torrisi e lo fa attraverso i microfoni di radio Febea. Di seguito il passaggio sui mancati acquisti e il richiamo alle sue precedenti dichiarazioni, pesanti anche quelle: “Sono stato TRADITO, non ho avuto quanto mi era stato promesso. C’erano già presi tre calciatori, un centrocampista, un trequartista e una prima punta, con le dovute uscite. Mi sono state fatte delle promesse quando ho firmato, mi sono state ribadite se avessimo girato ad una determinata distanza, ma non è stato fatto nulla. Nonostante ciò ho cercato di portare la situazione sino alla fine.

Le cose vanno dette, non dipende poi dalla singola partita persa. La rincorsa, merito dei ragazzi, non va cancellata. Negli ultimi due anni non si era mai vinto uno scontro diretto, poi se qualcuno vuole fare le interviste e dire qualcosa di diverso lo può fare senza problemi. Dimettermi a tempo debito? A chi avrei fatto del male o del bene? Quanto ho lottato io per non fare mettere calciatori fuori. Io voglio che tutti abbiano il coraggio di prendersi delle responsabilità. Chi ha sbagliato deve semplicemente dirlo che ha fatto degli errori”.