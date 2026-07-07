Calciomercato: Torrisi, accordo con il Messina in attesa di…

Il Messina ha scelto Alfio Torrisi per la panchina della prossima stagione. L’intesa con l’ex tecnico di Reggina e Trapani sarebbe ormai definita nei suoi passaggi principali, ma per l’annuncio ufficiale manca ancora un passaggio: la risoluzione del contratto con Vincenzo Feola.

Il club peloritano è infatti al lavoro per chiudere l’accordo con l’attuale allenatore, ancora legato alla società. Solo dopo la separazione consensuale, il Messina potrà formalizzare l’arrivo di Torrisi, profilo individuato per aprire il nuovo ciclo tecnico.

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La scelta è ormai presa e decisivo è stato l’intervento del Ds Maurizio Pellegrino che ha voluto a tutti i costi l’ex allenatore della Reggina per il rilancio della compagine giallorossa. La società nel frattempo, ha comunicato di avere presentato domanda di ripescaggio, con la speranza mista a convinzione di poter riuscire a partecipare anche per il prossimo anno al campionato di serie D.