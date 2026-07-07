Reggio, presentata la nuova edizione del Premio Scopelliti. La figlia: ’35 anni senza giustizia’

Rosanna Scopelliti, presidente della fondazione intitolata al magistrato ucciso in un agguato mafioso chiede verità e anticipa che uno dei premi 2026 sarà assegnato alla Polizia Penitenziaria

“Quest’anno saranno 35 anni dall’uccisione di mio padre, senza una verità e giustizia. Tutti i passi in avanti si fermano senza un motivo. Eppure si è trattato del delitto di un uomo dello Stato, un magistrato, un sostituto procuratore in Cassazione. Senza verità e giustizia mi chiedo come può un cittadino avere fiducia se gli accade qualcosa. Quello che chiedo è celerità”.

Così Rosanna Scopelliti, presidente della fondazione Antonino Scopelliti, ieri a Reggio Calabria alla presentazione dell’ottavo Premio nazionale intitolato al padre, Antonino Scopelliti, magistrato in Cassazione ucciso, in un agguato mafioso, a Piale di Villa San Giovanni (RC), il 9 agosto del 1991.

Nel corso dell’incontro sono illustrate le novità del Premio e il programma della manifestazione che si svolgerà a Reggio Calabria, il 9 luglio, alle 21 a Piazza Italia. Il premio Scopelliti viene assegnato ogni anno a personalità, enti e istituzioni che si sono distinti nel contrasto alle mafie, nella diffusione della legalità e nella valorizzazione del territorio.

Le categorie dei riconoscimenti e la memoria

Sono previste varie categorie di riconoscimenti per le eccellenze del territorio:

Premio alla memoria

Istruzione, formazione, educazione

Impegno sociale

Istituzione Culturale per la promozione del territorio

Resto in Calabria

Resistenza, impegno e testimonianza contro le mafie

Contrasto alle mafie per l’affermazione dei diritti

Radici in Calabria

Premio Scopelliti

Nel corso della presentazione Rosanna Scopelliti ha anticipato che uno dei premi sarà assegnato alla polizia penitenziaria. Il 9 agosto 2026, come ogni anno, sul luogo dell’omicidio, inoltre, si svolgerà un momento di ricordo in memoria del magistrato.